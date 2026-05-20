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Flick recupera tres jugadores para el Valencia CF - FC Barcelona que cierra LaLiga

El técnico del Barça podrá volver a contar salvo sorpresa de última hora con Frenkie de Jong, Marcus Rashford y Ferran Torres, quienes entrenaron este miércoles con total normalidad

10 May 2026, Spain, Barcelona: Barcelona's Ferran Torres celebrates scoring his side's second goal with his teammates during the Spanish Primera Division soccer match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou Stadium. Photo: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA 10/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA;soccer;sports;football;Spain Primera Division - FC Barcelona vs Real Madrid CF

10 May 2026, Spain, Barcelona: Barcelona's Ferran Torres celebrates scoring his side's second goal with his teammates during the Spanish Primera Division soccer match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou Stadium. Photo: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA 10/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA;soccer;sports;football;Spain Primera Division - FC Barcelona vs Real Madrid CF / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Jaume Puig

València

El FC Barcelona de Hansi Flick cerrará el curso este sábado frente al Valencia CF en Mestalla, en un partido marcado por posibles despedidas y por el regreso de varios futbolistas al trabajo colectivo. Tras conquistar dos títulos y consolidar la idea de juego del técnico alemán, el Barça prepara el último compromiso oficial del calendario con novedades positivas en la enfermería. Flick podrá volver a contar, salvo sorpresa de última hora, con Frenkie de Jong, Marcus Rashford y Ferran Torres, quienes entrenaron este miércoles con total normalidad en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El centrocampista neerlandés había sido baja en el último encuentro ante el Betis debido a unas molestias físicas que también le impidieron ejercitarse previamente. Por su parte, Ferran Torres arrastraba problemas musculares en el bíceps femoral, situación que obligó al club a emitir un parte médico días atrás.

En el caso de Rashford, el atacante inglés también venía lidiando con molestias musculares. Aunque estuvo en el banquillo en el duelo frente al conjunto verdiblanco, finalmente no tuvo minutos. El futbolista cedido todavía desconoce si continuará vinculado al Barça la próxima temporada, por lo que el choque en Mestalla podría representar su última aparición con la camiseta azulgrana.

Ferran Torres during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, Laliga EA Sports, football match against Real Betis at Ciudad Esportiva Joan Gamper on May 16, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain. AFP7 16/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona training and press conference - LaLiga EA Sports

Ferran Torres during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, Laliga EA Sports, football match against Real Betis at Ciudad Esportiva Joan Gamper on May 16, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain. AFP7 16/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona training and press conference - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Fermín López y Lamine Yamal, KO

No todas las noticias son positivas para Flick. El técnico alemán ya sabe que no podrá disponer de Fermín López ni de Lamine Yamal. El centrocampista andaluz fue intervenido recientemente del quinto metatarsiano y permanecerá varios meses alejado de los terrenos de juego, mientras que el joven extremo continúa su proceso para recuperarse plenamente de cara al Mundial.

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El entrenamiento de este miércoles fue uno de los últimos del curso para la plantilla azulgrana, que además tiene previsto celebrar en las próximas horas la tradicional cena de final de temporada.

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