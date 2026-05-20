Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF

El Valencia CF sigue acumulando dudas importantes de cara al exigente duelo contra el Barça que pone en juego una plaza en la próxima edición de la UEFA Conference League. A solo tres días del partido, la sesión de entrenamiento dejó señales poco alentadoras para Carlos Corberán, especialmente por la situación física de Lucas Beltrán y Arnaut Danjuma, con problemas de molestias.

La ausencia más preocupante fue la del delantero argentino. Lucas Beltrán no se entrenó con el grupo y su presencia frente al conjunto azulgrana parece realmente complicada. El atacante arrastra desde hace varias semanas molestias en el tendón rotuliano, un problema que no termina de desaparecer y que le sigue impidiendo trabajar con normalidad, por lo que posiblemente no pueda ni despedirse de Mestalla.

Lucas Beltrán en un entrenamiento / VCF Media

Arnaut Danjuma trabajó de forma parcial

La otra incógnita sigue siendo Danjuma. El extremo neerlandés completó únicamente una parte de la sesión junto al resto de compañeros y continúa entre algodones después de las molestias de última hora que le dejaron fuera del partido ante la Real Sociedad.

El atacante evoluciona mejor que Beltrán, pero todavía no está plenamente recuperado y su disponibilidad para el encuentro del fin de semana sigue en el aire. Todo apunta a que el Valencia esperará hasta última hora antes de tomar una decisión definitiva de si entra en la convocatoria.

En todo caso, Corberán sigue contando con sus jugadores más importantes a nivel ofensivo medirse a un Barça que llega lanzado en el tramo final del campeonato. Las próximas sesiones serán decisivas para comprobar si alguno de los dos futbolistas logra llegar a tiempo o si Mestalla tendrá que afrontar otra jornada marcada por las bajas.