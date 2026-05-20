Mensaje de Hugo Duro al Valencia CF: "Europa es una exigencia que nos debemos poner"

Hugo Duro lanzó un mensaje de exigencia apeló a la ambición histórica del Valencia CF en la lucha por Europa. El delantero aseguró que tanto el equipo como la afición y el propio club deben transmitir desde el inicio una mentalidad competitiva acorde a la grandeza de la entidad. “Llevamos todo el año en poder mandar el mensaje. Como equipo, afición y Club tenemos que intentar que este mensaje se transmita desde el principio porque es un Club con ambición, muy grande y es una exigencia que nos debemos poner”, afirmó el atacante valencianista. Además, Hugo Duro destacó la importancia y el atractivo del próximo encuentro contra el Barcelona, mostrando confianza en el ambiente y en lo que está en juego: “El partido va a ser precioso”. Estas fueron sus palabras en declaraciones al club:

Próximo partido frente al FC Barcelona

“Ha sido una temporada muy difícil para todos, jugadores, afición… plantarnos en la última jornada con la oportunidad de entrar en Europa, tenemos que ir a tope y aprovecharlo”.

Previa de la UEFA Conference League

“Lo más importante es centrarnos en nosotros y ganar al Barça y esperar a que se den los resultados para celebrarlo todos juntos.

La Força de Mestalla

“Llevo ya muchos años y cuando juegas en el Camp de Mestalla y la afición aprieta en cada jugada te da un plus que también tenemos que aprovechar. Ese ánimo que nos dan, nos ayuda mucho y participan en el partido más que lo que creen”.

Finalizar la temporada en casa

“Hacía años que no acabábamos en el Camp de Mestalla. El año que viene es el último aquí y sería un buen premio clasificarnos para la previa de la UEFA Conference League. Se ha dado todo para que tengamos esa oportunidad y tenemos que salir a tope para conseguir la victoria”.

Ambición y posible clasificación a plaza europea

“Llevamos todo el año en poder mandar el mensaje, como equipo, afición y Club tenemos que intentar que este mensaje se transmita desde el principio porque es un Club con ambición, muy grande y es una exigencia que nos debemos poner. El partido va a ser precioso”.

Victoria ante la Real Sociedad en Anoeta

“También ganamos en San Mamés y empatamos contra el Rayo. En los cinco años no había ganado en ninguno de esos estadios. Nos queda un partido, tenemos gran ambición y confianza máxima”.

A por el FC Barcelona

“Esto es fútbol. El año pasado ganamos en el Bernabéu. Para nosotros es una final y lo tenemos que hacer notar en el campo. Esa debe ser la mentalidad del equipo, salir a tope y con ganas de brindar el triunfo. Tenemos el premio grande de poder conseguir plaza europea. El Camp de Mestalla tiene que ser una caldera, como contra el Rayo, que fue increíble”.

Partidos frente al FC Barcelona

“No se puede vivir del pasado. Hay que recordarlos para mejorar, pero con la confianza de ganar y tranquilidad, pero con el ‘cuchillo entre los dientes'”.

Goles en grandes ocasiones

“Piensas en el año, ha sido irregular pero, sobre todo, duro. Mentalmente ha sido una 'montaña rusa' debido a la igualdad de LALIGA. El poder jugar un partido tranquilos, jugándonos este bonito premio, es lo que tenemos que pensar. Piensas en ese momento que pite el árbitro y se haya dado todo para poder celebrarlo con la afición”.

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El delantero del Valencia Hugo Duro (d) celebra su gol, segundo del equipo ante la Real, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

‘Top 25’ de los máximos goleadores del Valencia CF en LALIGA

“No dejan de ser datos, que me hacen mucha ilusión. Sobre todo, por cumplirlo en un club como el Valencia CF, por la conexión que tengo con todo el mundo. Me da mucho orgullo, pero quiero más, esperemos que estar en el ‘top 25’ se me quede corto y que en unos años, la gente me recuerde como jugador, pero también como persona".

Madurez

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“Me gusta valorar lo que tengo y aprender mucho. Lo he sabido hacer. En mi cabeza pegué un cambio y siempre me exijo mejorar. He demostrado que puedo hacer diez goles mínimo por temporada y, ahora, a subir la media. Soy ambicioso, pero también autocrítico. Sé lo que puedo ayudar al equipo, disfruto el fútbol, pero también ayudando a mi gente. Sabiendo donde estoy es lo mínimo que debo”.