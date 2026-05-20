Plataforma 'espíritu del 86': Nos sobran los motivos

Inconformismo ante la gravísima situación deportiva, económica, institucional y accionarial del Valencia, a la que se ve sometido no solo por la errática administración actual, también por la cooperación por acción u omisión social, política y federativa.

Destrozo de un equipo de futbol, 3º en la clasificación histórica de 2014 al tiempo de la llegada de Meriton, que ya ha sido superado por dos de sus competidores. Un club que acostumbrado a jugar competiciones europeas, lleva 6 temporadas bordeando el descenso de categoría. Una entidad, que como consecuencia de estos resultados ya no forma parte del Ranking “Uefa”, compuesto por más de 400 equipos.

Riesgo empresarial cierto de un club, con deuda aproximada 6 veces mayor a sus ingresos una vez se encuentren todos los préstamos dispuestos. Esos que van a generar unos aproximados 230 MM de euros en intereses. Con desviación presupuestaria según el Plan de Negocio proyectado en 2014 superior a los 400 MM de euros, cifra resultante entre la cantidad esperada en cuanto a la obtención de beneficios y las pérdidas reales originadas. Riesgo Patrimonial real de un club de fútbol, donde desde 2014 y al menos en dos ocasiones, resolvió su entrada en Causa de Disolución, una a través de Ampliar Capital y otra Reduciendo y Ampliando Capital al mismo tiempo, en una “Operación Acordeón”, posibilidad societaria común en empresas con necesidad de sanear balance ante las pérdidas acumuladas. Infame gestión económica, pese a haber consumido durante estos años sin contar el beneficio neto por venta de futbolistas, más de 160 MM de euros en ampliaciones de capital y capitalizaciones de deuda o una Quita encubierta de 61 MM de euros.

Perplejidad ante el posicionamiento político. Con la ATE caducada por Incumplimientos y la Desestimación por parte del TSJCV de los Recursos presentados por el club por causas exclusivamente imputables al mismo, el PARTIDO POPULAR con la cobertura de COMPROMÍS y PSPV “devolvieron riqueza contra nada”. Desde entonces, LIM pasó de estar merecidamente SOMETIDO a incrementar la valoración de su inversión y como consecuencia a elevar el precio en un supuesto de venta. La política valenciana se volvió a posicionar del lado del infractor. Eso sí, todo tras tomar a la ciudadanía de idiotas, argumentando la proximidad de aquella fecha 3 de agosto de 2024 como día crítico, al considerar que LIM recuperaba entonces la edificabilidad sin obligaciones, sin condicionantes, sin garantías. Unas razones que se caen por su propio peso, porque si esto fuera así LIM no se hubiera sentado a negociar nada. Relato frente a resultado, o lo que es lo mismo, maquillaje frente a Licencia concedida a favor de “Atitlan”.

Rendidos. Vencidos. Así se encuentra una sociedad, la de Mestalla, manipulable y amiga del fuego de artificio frente a la rigurosidad. Nos han despreciado, nos han humillado, nos han incumplido. Y nuestra respuesta es llenar Mestalla cada semana, observando la confortabilidad de un Palco lleno de “Causantes”, mientras nos quedamos afónicos censurando a jugadores de dudosa calidad, fichados por los causantes. Todo contado, por un periodismo rendido a la intrascendencia de la filtración, subvención o publicidad y que es el primero que identificó la laxitud moral del valencianismo, aplicándose. Hacemos constar nuestras disculpas ante la injusticia que deriva de cualquier generalización. Para ellos, orgullo de contar con comunicadores valientes e independientes también perfectamente identificados.

Noticias relacionadas

Por supuesto que apoyamos sin ambages la manifestación del próximo día 23 de mayo, a las 17 horas partiendo de la Plaza del Ayuntamiento. Una convocatoria a instancia de la ejemplar Asociación LIBERTAD VCF. Queridos compañeros, como sabéis nuestro grupo quedó muy herido en el mes de julio de 2024. Pero aún, con la dignidad intacta que emana de nuestro ideal y convencimiento de luchar por lo justo, por lo nuestro. Un viaje arriesgado que por el Valencia merece la pena hacer.