Unai Emery tiene una cita con la historia esta noche en Estambul. En la final de la UEFA Europa League que se disputará entre el Friburgo y su Aston Villa está la posibilidad de que consiga su quinta corona en esta competición después de las tres conseguidas con el Villarreal CF y la que ganó con el Villarreal.

El exentrenador del Valencia CF, que ha cambiado por completo el rumbo del Aston Villa, consiguiendo meterlo por segunda vez en Champions League y posicionándolo no solo entre los mejores equipos de Inglaterra, sino también de Europa.

Unai Emery, leyenda en Villa Park / Aston Villa

Este curso, uno de los mejores en la historia del combinado de Birmmingham, puede ser el más importante desde la conquista de la Copa de Europa, ya que volverían a levantar un trofeo europeo en el mismo año en el que se clasifican para la máxima competición continental. Todo un hito.

Una estimulante final

El conjunto alemán ha sido, probablemente, la gran revelación del torneo. El Friburgo llegó sin el cartel de los gigantes continentales, pero con algo que a menudo pesa más en eliminatorias largas: orden, intensidad y una idea colectiva muy clara. Su recorrido ha tenido algo de epopeya silenciosa. Sin hacer demasiado ruido, fue dejando fuera a rivales con mayor presupuesto y experiencia europea gracias a una presión agresiva, transiciones rápidas y una disciplina táctica admirable.

En Alemania hablan ya de una de las mejores generaciones de la historia del club. El equipo ha encontrado equilibrio entre juventud y madurez competitiva, y eso se ha notado especialmente en los partidos decisivos. Cuando el contexto se volvió incómodo, el Friburgo nunca perdió la calma. Ha sido un equipo incóodo de enfrentar porque concede poco y castiga mucho cada error rival.

Enfrente estará un Aston Villa que llega con un relato distinto, aunque igual de potente. El histórico club inglés atraviesa una reconstrucción que por fin parece consolidada. Después de años de irregularidad, el Villa vuelve a sentirse importante en Europa. Y lo ha hecho recuperando algo muy británico: personalidad competitiva.

Su camino hasta la final ha tenido noches de enorme autoridad ofensiva y otras de sufrimiento puro. Pero el equipo inglés ha demostrado una virtud clave en este tipo de torneos: sabe adaptarse. Puede dominar con posesión o sobrevivir desde el repliegue; puede atacar con paciencia o convertir cada recuperación en una estampida hacia el arco rival.