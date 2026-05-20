Unai Emery levanta su quinta UEFA Europa League en una gesta insólita

El Aston Villa volvió a reinar en Europa de la mano de Unai Emery. El conjunto inglés se impuso con autoridad al Friburgo por 3-0 en la final disputada en Estambul y conquistó una nueva Europa League, la quinta en la trayectoria del técnico español, que sigue agrandando su leyenda en la competición.

Turín en 2014, Varsovia en 2015, Basilea en 2016, Gdansk en 2021 y ahora Estambul en 2026. Emery mantiene una relación casi perfecta con el torneo continental: no solo alcanza finales, también sabe ganarlas. Esta vez lo hizo al frente de un Aston Villa que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente.

El club de Birmingham, campeón de Europa en 1982, llevaba décadas lejos de la élite continental. Incluso atravesó años complicados peleando por evitar el descenso y llegando a caer a Segunda División. Sin embargo, desde la llegada de Emery en la temporada 2022/23, el equipo recuperó protagonismo hasta convertirse en uno de los grandes candidatos al título europeo.

Enfrente estaba un Friburgo que había sorprendido durante el torneo y que dejó en el camino al Celta con una contundente eliminatoria. Aun así, el conjunto alemán apenas pudo resistir el dominio inglés. El Aston Villa golpeó justo antes del descanso con dos acciones de enorme calidad: primero Youri Tielemans abrió el marcador con una volea espectacular desde fuera del área y, poco después, Emiliano Buendía amplió la ventaja con un potente disparo de zurda.

El entrenador del Aston Villa Unai Emery durante el partido de la final de la UEFA Europa League que han jugado SC Freiburg y Aston Villa en Estambul, Turquía. EFE/EPA/BRADLEY SECKER / GEORGI LICOVSKI / EFE

Con el 0-2 al descanso

La final parecía encarrilada. En la segunda mitad, el Friburgo intentó reaccionar, pero el Aston Villa mantuvo el control y terminó sentenciando el encuentro. Morgan Rogers, una de las grandes apuestas del proyecto, aprovechó un envío de Buendía para firmar el tercer tanto y desatar la celebración de la afición inglesa.

Emery también dio minutos a Onana, que regresaba tras molestias físicas y estuvo cerca de aumentar la goleada con un disparo al poste. Sin sobresaltos en el tramo final, el Aston Villa cerró una noche histórica: volvió a conquistar Europa 44 años después y confirmó el resurgir de un gigante dormido.

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Para Unai Emery, además, el triunfo supone otro capítulo dorado en su carrera. Con cinco Europa League en su palmarés, el entrenador vasco se consolida como el técnico más exitoso en la historia del torneo.