El Barça llegará a Mestalla con 'resaca' tras cenas, PortAventura y concierto de Bad Bunny

El Valencia CF recibirá este sábado al FC Barcelona en Mestalla con mucho en juego. Por parte de los de Corberán, no de los de Flick, que cumplieron las expectativas al ganar LaLiga con margen de sobra sobre el Real Madrid. Los blanquinegros se juegan una próxima participación en Europa por medio de la Conference League y para ello deben ganar a los culés sí o sí y esperar lo que hagan Getafe y Rayo Vallecano contra Osasuna y Alavés respectivamente. Además, los vallecanos tienen unos días después la opción de ganar el primer título de su historia contra el Crystal Palace. Serán cuatro días de descanso, así que se esperan rotaciones.

En el caso del Barça, hay varios factores que pueden alterar su disposición para la última cita del curso. Las bajas seguras de Fermín y Lamine Yamal son más que importantes, pero no todo. Siendo la jornada de despedida del curso y quizá de algunos jugadores que no seguirán, es de esperar que jueguen varios suplentes. También es posible que algunos jugadores administren sus minutos para evitar riesgos de cara a su participación en el Mundial que arranca en menos de un mes, para que no les ocurra como a Fermín. Para la cita se han recuperado de sus molestias los renqueantes De Jong, Ferran Torres y Rashford, que entrarán en la convocatoria y alguno podría ser titular.

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Bad Bunny , durante su actuación en la Super Bowl. / AP

Cena, PortAventura y concierto de Bad Bunny

El caso es que, más allá de que el equipo catalán no se juegue nada, llevan unos días de celebración liguera, lo que lastrará su preparación para el duelo de Mestalla. Sin ir más lejos, este miércoles convocaron una cena de equipo donde algunos acudieron incluso con sus parejas. Este jueves, la plantilla disfrutará en PortAventura y gran parte de la plantilla tiene previsto acudir el viernes por la noche al concierto que da en Barcelona Bad Bunny. Lo harán junto a integrantes del Barça Atlètic, que sí terminó la competición. Todo ello horas antes de viajar a Valencia para medirse al cuadro de Corberán. Veremos en qué condiciones llegan los jugadores a la cita y cómo son capaces de aprovecharlo los valencianistas ante su afición.