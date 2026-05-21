Cerrado: Víctor júnior, propiedad del Valencia CF y pretemporada con el primer equipo

A final de la presente temporada expiraba el plazo que tenía el Valencia CF para ejecutar la cláusula de opción de compra que tenía sobre Víctor júnior, mediapunta zurdo que ha sido una de las principales referencias ofensivas del equipo filial. No obstante, la entidad de Mestalla, a través del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, ya la ha activado. Después de acordar el pago de 100 000 euros con el Levante UD, equipo del que llegó cedido en verano, el zurdo de 18 años pasa a ser propiedad del Valencia con un contrato de tres temporadas y, en la inminente, hará la pretemporada con el primer equipo valencianista a las órdenes de Carlos Corberán.

Tal y como apuntó el especialista en mercado Fabricio Romano, el Valencia activó la cláusula para comprar al futbolista en la tarde del miércoles. Como indica el periodista italiano, Víctor júnior, joven revelación en el fútbol español de la temporada 2025/26, había despertado el interés de equipos de la primera división portuguesa, así como de conjuntos de LaLiga Hypermotion. Superdeporte publicó en febrero que la decisión ya estaba tomada por los técnicos de la Academia VCF desde principio de año y tan solo restaba hacerla efectiva antes del 30 de mayo, algo que ha sucedido esta semana.

Talento, habilidad y gol

Víctor júnior, nacido en Valladolid el 9 de noviembre de 2007, es hijo del exjugador del Pucela y el Villarreal CF Víctor Fernández. De su padre, ha heredado el talento, aunque con distinta pierna, la habilidad para regatear y el olfato goleador. De hecho, el joven extremo zurdo, con capacidad para desbordar desde ambas bandas o por detrás del delantero, ha terminado la temporada como segundo máximo goleador del filial tras Mario Domínguez.

Redacción SD

Y, como reveló SUPER hace semanas, ha sido el mejor goleador sub-21 de todas las categorías del fútbol nacional, con 11 dianas en el grupo 3 de la Segunda RFEF, cifra a la que se agregan tres asistencias de gol en la categoría. Asimismo, Víctor hizo un gol más en la Premier League International Cup.

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En el regreso del Valencia al trabajo el próximo mes de julio, Víctor jr. tendrá plaza entre los canteranos elegidos por el cuerpo técnico para hacer la pretemporada con el primer equipo. Si todo marcha conforme a la progresión que de él se espera, el próximo curso sumaría su estreno en LaLiga y sus primeros minutos en la élite con la camiseta del Valencia CF. Este mismo miércoles, el futbolista fue reconocido con el premio de Jugar con Mayor Proyección en la gala 'Augusto Martínez, valores del deporte' en Paterna.