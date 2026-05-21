Carlos Espí y Luis Rioja, premiados como jugador Revelación y jugador más Regular y Perseverante

Esta semana, el Valencia CF, el Levante UD y el Villarreal CF han sido protagonistas en los premios 'Augusto Martínez, valores del Deporte', organizados por la UD Paterna con la colaboración del reconocido periodista Jesús Bernal. Valencia y Levante han acaparado dos premios cada uno, que fueron a parar a las manos de Luis Rioja y Víctor júnior, jugador del Valencia CF Mestalla, y Carlos Espí y Pablo Campos, respectivamente.

Por parte del Valencia, el extremo andaluz fue galardonado por su regularidad y perseverancia, mientras que el joven Víctor Jr. se llevó el premio al futbolista con Mayor Proyección en la presente temporada entre los clubes de la Comunitat Valenciana. Mientras tanto, desde el lado levantinista, Carlos Espí, en plena racha, ha sido reconocido, en el auditorio de Paterna Antonio Cabezas, como el jugador Revelación de Primera División. Su compañero de cantera y primera plantilla 'granota', el portero Pablo Campos, ganó la distinción de Jugador Promesa Profesional.

Por otro lado, el canario del Villarreal Alberto Moleiro fue reconocido en la misma gala con el Premio Talento de Primera división. Curiosamente, por el bando amarillo cayó otro premio con cierta vinculación actualmente con el Valencia. El galardón Leyenda lo conquistó el exgoleador 'groguet' Víctor Fernández, papá del prometedor valencianista Víctor Júnior.

Éxito de los vídeos sorpresa para los premiados

Uno de los éxitos del acto consistió en la presencia de todos los protagonistas en el Auditorio Antonio Cabezas, en el que recogieron personalmente los premios en un ambiente de cordialidad y originalidad gracias a los emotivos mensajes que acompañaban a los galardones. Por ejemplo, los vídeos sorpresa para Luis Rioja llegaron de parte de Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, y Enrique Arce, actor de La Casa de Papel, valencianista acérrimo y protagonista de la serie preferida del jugador del Valencia.

Asimismo, a Víctor Júnior se le regaló un video de Onésimo Sánchez, leyenda del Valladolid, y a su padre, Víctor Fernández, otro con Vicente Del Bosque, su descubridor que lo llevó al Real Madrid Castilla. Para Carlos Espí, Robert Fernández, ex de Valencia y Barça, y su entrenador en infantiles en el Tavernes, Javi Tur. Y, para Pablo Campos, mensajes de sus compañeros Pablo Martínez y Manu Sánchez.

Desde el punto de vista amarillo, Alberto Moleiro tuvo un vídeo con Pepe Mel, quien le hizo debutar con 17 años como a Pedri en la UD Las Palmas, y otro de su abuelo desde Tenerife y su madre. Por último, Carlos Tatay, ejemplo de superación en el deporte adaptado, tuvo un emotivo mensaje de parte de la leyenda Ricardo Ten, y otro de Eyelén, su novia.

Este es el listado de todos los premiados en la gala del miércoles:

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