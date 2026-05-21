Novedades en el entrenamiento del Valencia CF
A falta de un entrenamiento para el último partido de LaLiga que medirá a los de Corberán al Barcelona, el técnico sigue sin contar con Lucas Beltrán
El Valencia CF sigue preparando el último partido de la temporada en Mestalla ante el FC Barcelona, con novedades en la sesión de entrenamiento de este jueves en la ciudad deportiva de Paterna. Arnaut Danjuma completó este jueves todo el trabajo junto a sus compañeros, mientras que Lucas Beltrán sigue ejercitándose al margen por sus problemas en la rodilla y está prácticamente descartado para medirse a Barça.
A falta de un entrenamiento para el Valencia-Barcelona de este sábado en el que los valencianistas lucharán por la séptima plaza que da acceso a la Liga Conferencia, todo apunta a que Danjuma podría entrar en la convocatoria después de no estar disponible en Anoeta pese a viajar, mientras que Beltrán está prácticamente descartado. El argentino, cedido esta temporada por la Fiorentina, se perdería su quinto partido consecutivo. El atacante arrastra desde hace varias semanas molestias en el tendón rotuliano, un problema que no termina de desaparecer y que le sigue impidiendo trabajar con normalidad, por lo que posiblemente no pueda ni despedirse de Mestalla.
El resto del grupo trabajó con normalidad menos los lesionados José Luis Gayà, Renzo Saravia, José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier.
Comida en Paterna
La plantilla del Valencia CF se ha juntado tras el entrenamiento para compatir mesa y mantel en la Ciudad Deportiva para cerrar el curso, tal y como ha desvelado Deportes Cope Valencia. El vestuario, convencido de pelear las opciones de Europa en la última jornada y quieren darlo todo en este último encuentro ante la afición en Mestalla. Una jornada que también utilizarán algunos jugadores para despedirse, ya que el de este sábado será su último partido con la camiseta valencianista.
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