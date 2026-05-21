Unai Emery se acuerda del Valencia CF tras ganar otra Europa League

Unai Emery es uno de los entrenadores más laureados internacionalmente. Sin ir más lejos, este miércoles logró levantar una nueva Europa League tras imponerse con el Aston Villa por 0-3 al Friburgo. Es la quinta vez que levanta esta copa, después de hacerlo en tres ocasiones con el Sevilla FC y en una con el Villarreal CF.

Emocionado tras lograr el título y sabiendo que el curso que viene disputará la Champions, tanto a final de partido sobre el césped como en los micrófonos de Cope se acordó de su paso por otros equipos con los que alcanzó más o menos éxito internacional.

Recuerdos y agradecimiento a Valencia CF y Villarreal CF

"Aprendí en el Valencia a ver lo que era Europa, a cómo entenderla y a aprender a competirla; aunque no tuve suerte de conseguir nada en Europa League ni Champions", dijo en referencia al primer gran equipo que pudo entrenar tras dejar el Almería.

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El entrenador del Aston Villa Unai Emery durante el partido de la final de la UEFA Europa League que han jugado SC Freiburg y Aston Villa en Estambul, Turquía. EFE/EPA/BRADLEY SECKER / GEORGI LICOVSKI / EFE

Emery repasó parte de su trayectoria en los banquillos destacando primero al club de Mestalla para luego acordarse de su etapa dorada en el Sánchez Pizjuán. En el Sevilla afirmó que le "enseñaron a querer esa competición", la cual ganó tres veces con ellos para ponerlos en el mapa internacional. También recordó su etapa en el Villarreal, con un agradecimiento a la familia Roig, antes de su actual éxito en el Aston Villa, un club que ganó la Copa de Europa hace más de cuatro décadas y que, según el preparador español, "sentían muchísimo" la posibilidad de volver a levantar un título europeo. La vida le sigue sonriendo a un Unai Emery que hace tiempo que es uno de los grandes.