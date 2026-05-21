Horario y dónde ver el Valencia CF - FC Barcelona que finaliza LaLiga en Mestalla

El Valencia CF tiene una oportunidad de oro de clasificarse para la Conference League. Los de Carlos Corberán arrancan la jornada en novena posición con 46 puntos, uno menos que el Rayo Vallecano y dos menos que el Getafe. La Conference League está en juego en una última jornada en la que puede pasar de todo, ya que tampoco están claros los dos equipos que acompañarán a Oviedo en LaLiga Hypermotion el curso que viene.

Mallorca (39) y Girona (40) son los que peor lo tienen, aunque precisamente los catalanes son los únicos de los seis últimos clasificados que dependen íntegramente de sí mismos al tener que enfrentarse con el Elche (42 puntos), mientras que Levante y Osasuna, ambos con los mismos puntos tienen que vérselas a domicilio contra un Betis que no se juega nada y un Getafe que tiene en su mano jugar en Europa. Precisamente el Valencia CF tendrá que tener un ojo puesto en el duelo de los rojillos, su mejor aliado. Los de Lisci necesitan un empate para mantener la categoría matemáticamente (podría hacerlo perdiendo), pero una victoria navarra es vital para los de Mestalla. El Rayo, por su parte, visita Mendizorroza ante un salvado Alavés que no se juega nada, aunque los de Iñigo Pérez harán rotaciones para prepararse para la final de la Conference Leagueque se jugará el miércoles siguiente contra el Crystal Palace.

Alessio Lisci y Quique Flores, entrenadores de Osasuna y Alavés / SD

Con todo este panorama, se viene jornada prácticamente unificada en la que cada aficionado tendrá un ojo puesto en su equipo y otro en lo que ocurra en otros estadios. Así es LaLiga.

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