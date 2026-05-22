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Corberán: "No nos hemos merecido hablar de Europa hasta hoy"
El entrenador valencianista ha sido cuestionado por las posibles bajas para el partido, sensaciones o el futuro inmediato del equipo tras el encuentro contra los de Flick
Carlos Corberán ha sido cuestionado por las posibles bajas para el partido, sensaciones o el futuro inmediato del equipo tras el encuentro contra los de Flick en la rueda de prensa que arranca a partir de las 13:30 horas. El entrenador valencianista tiene la posibilidad de maquillar la temporada con un triunfo que, si se dan otros resultados en paralelo, puede culminarse con una futura participación en la próxima Conference League.
Directo | Corberán analiza la última hora del Valencia CF
Y con esto termina la rueda de prensa de Carlos Corberán que ahora analizaremos en la web de SUPER
¿Temporada buena o decepcionante?
En la cabeza está finalizar la temporada con una victoria ante la afición y para ello hay que centrarse en lo que hay que hacer en el campo.
Charla a los jugadores cuando saben que el rival tuvo cena, port Aventura y concierto de Bad Banny.
Lo que nos importa a nosotros es que mañana jugamos en Mestalla e independientemente del nivel o rival, vamos a dar el máximo. No perdemos tiempo ni energía en qué ocupa el tiempo el rival.
Análisis final cambiando si se mete en Conference.
Somos conscientes de lo que hacemos bien o mal independientemente de lo que ocurra en el último partido. Hemos corregido cosas en la segunda vuelta y por eso llegamos con las opciones que tenemos.
Se perdió contra un Atlético de suplentes sin jugarse nada.
Tener una derrota es una posibilidad. La jornada pasada el Barça ganó al Betis. nadie va a un partido para querer perderlo. Especular con el comportamiento de un equipo rival es faltar al respeto. Debemos responsabilizarnos de nuestro rendimiento para estar satisfechos.
Objetivo de Gourlay y mejora de plantilla en enero. ¿Salvación en la 37ª es para pedir perdón?
Nunca nos quedamos satisfechos cuando no le damos la alegría a la afición que queremos darle. Cuando hablo de responsabilidad es de eso. Sabemos al gran club que representamos y vamos a por los tres puntos, dando lo mejor de nosotros mismos. El futbolista se comunica con la afición con entrega y esfuerzo.
Dormir más tranquilo tras la salvación.
Destinamos tiempo a ver el tipo de partido que vamos a afrontar y plantear situaciones que nos pueden ayudar. En el fútbol no existen amistosos en Liga como tal y así lo vive la plantilla, staff y afición y hay que conseguir el objetivo de la victoria.
Análisis para no hacer cosas que no salieron contra el Barça en el pasado.
Hay equipos pese a que tú seas consciente de lo que pueden hacerte, te lo hacen. Son regulares, solventando las cosas que no hacen del todo bien. Se han impuesto a todos los equipos de LaLiga, imponiendo su forma de juego. Mañana les miramos de frente para tratar de dar la respuesta donde otras veces no pudimos competirles.
Récord de asistencia.
Es un orgullo batir récord de asistencia, del apoyo que recibimos y eso genera dolor de no lograr el objetivo que buscas. Es un orgullo representar a esta afición
Bajas.
Lucas sigue trabajando con los fisios y no va a llegar. Perdermos a Cömert por sanción. Danjuma se ha recuperado de la espalda, entrenando dos días. Habrá jugadores del filial
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