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Corberán: "No nos hemos merecido hablar de Europa hasta hoy"

El entrenador valencianista ha sido cuestionado por las posibles bajas para el partido, sensaciones o el futuro inmediato del equipo tras el encuentro contra los de Flick

Carlos Corberán, en el momento de entrar en la sala de prensa de Paterna

Carlos Corberán, en el momento de entrar en la sala de prensa de Paterna / E. Ripoll

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Carlos Corberán ha sido cuestionado por las posibles bajas para el partido, sensaciones o el futuro inmediato del equipo tras el encuentro contra los de Flick en la rueda de prensa que arranca a partir de las 13:30 horas. El entrenador valencianista tiene la posibilidad de maquillar la temporada con un triunfo que, si se dan otros resultados en paralelo, puede culminarse con una futura participación en la próxima Conference League.

Directo | Corberán analiza la última hora del Valencia CF

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