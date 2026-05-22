Enrique Arce a Luis Rioja: "Ojalá, algún día, Luis de la Fuente te vea a través de mis ojos"

Una de las últimas voces en sumarse públicamente al 'barco' de Luis Rioja ha sido la del actor Enrique Arce, que ha dedicado un emotivo mensaje al futbolista del Valencia CF en el marco de la gala de los 'Premios Augusto Martínez, valores del deporte', celebrada en Paterna el pasado miércoles.

Uno de los grandes éxitos del acto consistió en la presencia de todos los premiados en el Auditorio Antonio Cabezas, en el que recogieron personalmente los obsequios en un ambiente de cordialidad y originalidad gracias a los emotivos mensajes que los acompañaban . Por ejemplo, los vídeos sorpresa para Luis Rioja llegaron de parte de Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, y el mencionado de Enrique Arce, actor de La Casa de Papel, valencianista acérrimo y protagonista de la serie preferida del jugador del Valencia.

El intérprete valenciano, reconocido por su papel como Arturo Román en la serie, quiso felicitar al extremo andaluz tras recibir el premio Regularidad y Esfuerzo y aprovechó para lanzar un deseo muy concreto: ver algún día al jugador valencianista en la Selección española de fútbol, que el próximo mes inicia la Copa del mundo en Estados Unidos.

"Ojalá, algún día, Luis de la Fuente te vea a través de mis ojos. Te lo mereces, crack", afirmó Arce en un mensaje cargado de admiración hacia el futbolista sevillano.

El actor confesó además que Rioja está "en su top 3 de jugadores" del actual Valencia y reconoció entre bromas que es de los aficionados que reclaman su entrada al campo cuando no es titular: "Corberán, macho, saca ya a Rioja que si no esto se nos va".

Luis Rioja, el jugador más utilizado del Valencia

Las palabras de Arce llegan en una temporada en la que Luis Rioja se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del equipo valencianista. A sus 32 años, el atacante suma 41 partidos oficiales y 2.769 minutos, siendo el jugador que más ha participado en el conjunto blanquinegro durante la campaña 2025/26.

En todo ese tiempo, el futbolista ha firmado tres goles y se ha consolidado como una pieza básica en los esquemas de Carlos Corberán, gracias a su regularidad, sacrificio y peso competitivo, en posiciones donde la plantilla anda corta.

Precisamente esas virtudes fueron las que le valieron este miércoles el reconocimiento en la gala de los Premios Augusto Martínez, donde recibió el galardón a la Regularidad y Esfuerzo.

El guiño de Enrique Arce a Rioja y ‘La Casa de Papel’

En el mensaje, Enrique Arce también recordó un encuentro con Rioja en la Ciutat Esportiva de Paterna, al que acudió invitado por Ricardo Arias. El actor confesó que entonces no se atrevió a hablar con el futbolista, aunque prometió una futura conversación sobre el Valencia y La Casa de Papel tras descubrir que el jugador es seguidor de la serie.

Este es el mensaje íntegro: "Hola, querido Luis. Primero de todo, decirte que soy Enrique Arce, valencianista desde la cuna. No sé si te acordarás, en noviembre me invitó Ricardo Arias a la Ciutat Esportiva y tuve la oportunidad de saludarte... no sé si lo recordarás. Estaba tan cortado que no te dije nada.

Yo soy de los tuyos, estas en mi top 3 de jugadores ahora mismo, no tengo ningún reparo en decirlo. De los que se alegran cuando juegas de titular y de los que, cuando no, dicen: "Corberán, macho, saca ya a Rioja que si no esto se nos va".

SD

Luis, enhorabuena por tu merecido premio... y lo que no sabía es que eras tan fan de 'La Casa de Papel'. Así que la próxima vez, ten por seguro, que me pararé y hablaremos del Valencia CF y de la serie.

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Disfruta de tu premio y un último deseo: Ojalá algún día Luis de la Fuente te vea a través de mis ojos. Te lo mereces, crack".