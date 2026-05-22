La frase de Flick que inquieta a Mestalla para el Valencia CF - FC Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró en la previa del duelo liguero frente al Valencia CF que cerrar la temporada con una victoria en Mestalla sería una señal positiva para el equipo azulgrana. "Sería un buen síntoma acabar la temporada ganando". El técnico alemán destacó la importancia de terminar el curso con buenas sensaciones, especialmente ante un rival que todavía mantiene aspiraciones europeas y lucha por acceder a Europa. "Nosotros queremos hacer nuestro trabajo y ganar el último partido. Sería una buena forma de acabar la temporada con una victoria y es lo que queremos hacer", dijo.

Flick también abordó la planificación deportiva de la próxima campaña y confirmó que, hasta el momento, el único futbolista cuya salida está decidida es Robert Lewandowski. El entrenador reconoció además la necesidad de reforzar la delantera y pidió al club incorporar un atacante de garantías que pueda ofrecer alternativas ofensivas de cara al próximo curso.

En relación con Ferran Torres, actual líder del Trofeo Zarra gracias a sus 16 goles, Flick evitó apresurarse sobre una posible renovación contractual. El técnico elogió el rendimiento y la actitud del delantero valenciano en las últimas semanas, aunque recordó que todavía le resta un año de contrato con el conjunto catalán.

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue el joven delantero egipcio Hamza Abdel, quien esta temporada ha militado en el Juvenil A azulgrana cedido por el Al Ahly SC. Flick dejó abierta la puerta a su continuidad y aseguró que será evaluado durante la pretemporada junto a otros talentos de La Masia, mientras el club estudia ejecutar la opción de compra fijada en tres millones de euros.

La nota negativa la protagonizó Fermín López, recientemente operado de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El entrenador lamentó la lesión del centrocampista andaluz, que le impedirá disputar el próximo Mundial, y subrayó el gran nivel mostrado durante toda la temporada. Flick expresó su confianza en que el futbolista regresará fortalecido tras la recuperación.

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Valencia CF at Ciudad Esportiva Joan Gamper on May 22, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain. AFP7 22/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona training and press conference - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Asimismo, el técnico explicó la ausencia de Jules Koundé en el entrenamiento del viernes, señalando que el defensa arrastra unas molestias menores y que el cuerpo técnico ha preferido actuar con precaución pensando en su participación en el Mundial.

En otro orden de cosas, Flick confirmó la salida de Thiago Alcântara del cuerpo técnico azulgrana. El alemán agradeció el trabajo realizado por el excentrocampista durante los dos últimos años y reconoció que echará de menos su cercanía y colaboración diaria.

Por último, al ser consultado sobre la marcha de Pep Guardiola del Manchester City FC tras una década en el banquillo inglés, Flick admitió que no se imagina permaneciendo tantos años al frente del Barcelona. El técnico no dudó en definir a Guardiola como “el mejor entrenador del mundo” y reiteró su compromiso total con el proyecto azulgrana, poniendo el foco en el gran objetivo del club: volver a competir al máximo nivel en la Liga de Campeones.

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