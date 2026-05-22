José Pérez sobre la manifestación del 23M: "El Valencia CF es maltratado por Lim y sus cómplices, sacaremos 20.000 carteles amarillos con cuatro lemas"

La afición del Valencia CF vuelve a la calle bajo el lema "Nos sobran los motivos". Libertad VCF ha convocado este sábado una manifestación de protesta "para denunciar la gestión fraudulenta y destructiva de Peter Lim" y sus "cómplices locales con apellidos valencianos", que partirá a las cinco de la tarde desde la plaza del Ayuntamiento para desembocar a las puertas de Mestalla a alredor de las siete, dos horas antes de que arranque el Valencia-Barcelona por un billete a Europa.

La afición del Valencia se moviliza porque, como dice el lema de la manifestación, "sobran los motivos". SUPER se ha puesto en contacto con el presidente de Libertad VCF José Pérez para hablar de una protesta contra Meriton que espera que sea masiva "La manifestación lo que pretende es que el valencianismo tenga una herramienta para que se le escuche, como tantas otras veces. Parece que si no salimos a denunciarlo una y otra vez, parece que ya dejen de maltratar, dejen de abusar y dejen de matar al Valencia Club de Fútbol. Es sorprendente, pero nos obliga a volver a salir. El lema de 'nos sobran los motivos',es para que se apunte todo el mundo".

José pide la union del valencianismo porque siento que "para intentar acallar al valencianismo el Meriton valenciano lo que ha intentado ha sido dividirlo. "Me da lo mismo quien el valencianista que le interese más la parte deportiva, la parte social, que solo le interese la deportiva... Es que hay motivos. mires donde mires al Valencia Club de Fútbol, hay motivos para salir a manifestarse. Y de ahí ese lema, nos sobran los motivos. Queremos que estén todos los valencianistas. Yo creo que si algo compartimos todos los valencianistas, tengamos las ideas que tengamos,es que todos estamos hartos de lo que le está pasando al Valencia. Cada uno por su motivo, pero todos estamos hartos. Desde ese punto de vista buscamos la unidad, porque no hay que engañarse Mériton, el Mériton valenciano, Javier Solís, para intentar acallar al valencianismo lo que han intentado ha sido dividirlo. Ya desde hace tiempo, desde Anil Murthy cuando hablaba de los buenos y malos valencianistas. Javier Solís no deja de ser el alumno aventajado de Anil Murthy y ha intentado difundir esta idea del valencianismo dividido: los buenos y los malos valencianistas. Lo que pretendemos desde la asociación, desde Libertad VCF, es que sea una manifestación de unión del valencianismo, cada uno con su motivo para protestar, pero que sea masiva".

¿Por qué desde el Ayuntamiento"

El punto de partida de la manifestación no es casualidad. "Sale de la plaza del Ayuntamiento porque hay que denunciar que las administraciones públicas no es que no hayan ayudado al valencianismo para defender al club, sino que han hecho justo lo contrario. A quienes están ayudando, de quienes son colaboradores y cómplices, es de Peter Lim. Y esto no es una opinión, esto es un hecho totalmente constatable. María José Catalá, desde el Ayuntamiento de Valencia, no ha puesto ningún requisito, no ha forzado nada, no ha vigilado que se estén cumpliendo ningunos plazos. está siendo totalmente permisiva con Peter Lim en el tema del nuevo estadio. Pero es que la Consellería de Cultura de Pérez Llorca, por ejemplo, tiene el expediente en un cajón, el expediente de bien de interés cultural inmaterial. Cuando nos dirigimos a la Consellería para preguntarle por qué no lo tramitan, nos dicen que tienen mucho trabajo y que van por orden de llegada, pues lo último que hemos sabido es que en abril se declaró la Santa Faz de Alicante bien de interés cultural y se había presentado un año después que el Valencia Club de Fútbol. O sea que la realidad es que el consell de Pérez Llorca está protegiendo a Peter Lim. Esa es la realidad. María José Catalá es cómplice y es socia de Peter Lim en los negocios del pelotazo de la Avenida Aragón, de derruir Mestalla. Esa es la realidad y por eso salimos de la plaza del Ayuntamiento y acabamos en Mestalla y allí vamos a repartir 20.000 carteles amarillos, no solo con el 'Lim go home', van a ser cuatro versiones, 'Gourlay go home', 'Solís go home' y 'Corberán go home', para que cada uno proteste por lo que quiera".

Noticias relacionadas

¿Qué se quiere conseguir?

"¿Y qué queremos conseguir?" José Pérez responde a la pregunta. "Pues que queden retratados quienes están ayudando a que Peter Lim siga aquí y siga de la manera tan confortable, nunca ha estado tan confortable como lo está ahora. El valencianismo muchas veces se ha quejado, muchas veces ha alzado la voz. La única pega que tienen todas estas manifestaciones, toda esta denuncia, es que nadie nos escucha, que nos ignoran, que nos invisibilizan, que nos maltratan, porque no deja de ser una forma de maltrato. Esta manifestación replica una manifestación que se hizo exactamente igual en 2024 y juntamos a 20.000 personas en la plaza del Ayuntamiento. A día de hoy, dos años después, María José Catalá todavía no ha abierto la boca sobre esa manifestación. No ha dicho absolutamente nada, dos años después de que 20.000 de sus conciudadanos se presentaran en la plaza de su Ayuntamiento para exigir responsabilidades. Esta es la realidad, que estamos siendo maltratados no solo por Peter Lim, sino por todos los cómplices locales de Peter Lim".