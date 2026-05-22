Manifestación 23M | "¿Por qué dejaron morir al Valencia CF?"

Finalizado el partido en Anoeta, Libertad VCF convocó una manifestación de protesta para este sábado, 23 de mayo. La marcha, "para denunciar la gestión fraudulenta y destructiva de Peter Lim" y sus "cómplices locales con apellidos valencianos", en referencia, especialmente, al director general, Javier Solís, partirá a las cinco de la tarde desde la plaza del Ayuntamiento para desembocar a las puertas de Mestalla a eso de las siete. Allí, el equipo de Carlos Corberán concluirá LaLiga frente al FC Barcelona, a las nueve de la noche, en busca de la séptima plaza, última que conduce a una competición europea: la UEFA Conference League.

Consciente de que el ánimo al equipo y la protesta contra los dirigentes son completamente compatibles, los valencianistas llevan días movilizándose, sobre todo, a través de las redes sociales. Una comunicación articulada por Libertad VCF y otras asociaciones valencianistas como 'úvaM', 'It must be love', el 'Col·lectiu de Penyes' o 'Espíritu del 86', pero a la que también se suma cualquier valencianista con voluntad de levantar la voz contra "el Meriton de Singapur, y el Meriton valenciano", tal y como se identifica por los seguidores tanto a Peter Lim y su hijo, con el cargo de presidente, como a los ejecutivos en el club asentados en el 'Cap i Casal'.

El vídeo de José Ponce

Uno de esos valencianistas que pretende ayudar a su manera en la concienciación y la movilización del máximo número de valencianistas en la marcha del sábado es José Ponce, socio de Libertad VCF y uno de los grandes coleccionistas de camisetas y todo tipo de reliquias históricas del Valencia. En las últimas horas, Ponce ha colgado un vídeo en redes sociales que ha tocado la fibra de valencianistas de todas las edades. "En la vida hay que tratar de ser justo y tener un equilibrio. Y si cuando el Valencia gana un título, salen 800 000 personas a la calle para celebrar... Lo justo es q cuando está enfermo, salgan esos 800 000 para curarlo. Y el sábado es el día", escribe Ponce, para presentar el vídeo en su redes.

M. A. Montesinos

En el vídeo, tras el corte de la canción valencianista de 'Tardor', se observa al mismo Ponce enterrando sobre tierra de huerta la mítica Senyera del 79, marca Ressy, junto con una réplica en miniatura de la Copa conquistada aquel año. Una metáfora de la pesadilla a la que Meriton somete a los aficionados durante más de una década.

Posteriormente, un abuelo y un niño se acercan al supuesto solar que quedará del actual Mestalla y el pequeño, vestido con la actual Senyera, pregunta "por qué dejaron morir al Valencia CF". Todo, después de que el mayor le contase que "Mestalla era el campo de fútbol donde jugaba el Valencia" y que, antaño, "los valencianistas, cuando el equipo ganaba títulos, iban a celebrarlos por todas las calles de la ciudad".

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El valencianista más experimentado no sabe qué contestar al pequeño... Finalmente, el vídeo se cierra con los siguientes mensajes llamando al valencianista a la marcha del sábado. "Nos sobran los motivos -lema de la manifestación-, 23 de mayo, 17:00 horas, plaza del Ayuntamiento... ¿Y tú también lo vas a dejar morir?".