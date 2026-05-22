Parte de altas y bajas para el Valencia CF - FC Barcelona que cierra LaLiga en Mestalla

Carlos Corberán ya ha dado el parte de altas y bajas del Valencia CF para el último partido de la temporada ante el Barcelona en Mestalla. La principal ausencia será la de Lucas Beltrán, que no podrá despedirse de la afición valencianista sobre el césped debido a sus problemas en la rodilla. El delantero argentino continúa al margen del grupo y se perderá su quinto encuentro consecutivo.

En cambio, la noticia positiva para el técnico valencianista es la recuperación de Arnaut Danjuma. El atacante neerlandés ha entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros y estará disponible para entrar en la convocatoria frente al conjunto azulgrana. También se pierde el partido Eray Cömert por sanción, expulsado en la última jornada contra la Real Sociedad.

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Carlos Corberán da órdenes a sus jugadores en la banda del Reale Arena / EFE

Con canteranos

“Lucas sigue trabajando con el cuerpo médico y no llega a tiempo, y Danjuma se ha recuperado y está disponible. Además, entrará algún chico del filial”, explicó Corberán en la previa del encuentro. El Valencia afronta la cita ante el Barcelona con opciones todavía de alcanzar plaza europea y cerrar la temporada con una alegría en Mestalla.