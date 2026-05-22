El futuro próximo del Valencia CF está en juego en la última jornada de LaLiga. Y se jugará en tres estadios diferentes. Por un lado lo más importante es que el cuadro de Corberán se imponga en Mestalla a un FC Barcelona que se encuentra de 'resaca' tras ganar LaLiga. Y eso que Hansi Flick insistió este jueves que quieren ganar al Valencia CF: "Queremos hacer nuestro trabajo. Queremos ganar el último partido. Creo que siempre es una buena señal cuando ganas el último encuentro y terminas con una victoria”.

El caso es que Corberán se juega maquillar una temporada con una clasificación para la clasificación europea más barata de toda la historia después de certificar la permanencia matemática la pasada jornada. Para meterse en Conference Leaguenecesitan que Osasuna y Alavés eviten las victorias de Getafe y Rayo Vallecano respectivamente, pero siempre partiendo de la base de que el Valencia CF es capaz de ganar al Barça.

Para la cita los culés tienen las bajas seguras de Lamine Yamal y Fermín, además de la más que posible de un Koundé al que están reservando por una sobrecarga. En este sentido, Flick tendrá especial cuidado con varios de los jugadores que tienen previsto estar en el Mundial que empieza en junio, evitando así posibles lesiones que trunquen el sueño.

José Gayà, lesionado, se retiró del campo en el minuto 63 dejando su sitio a Jesús Vázquez / VCF Media

El Valencia CF no tiene ese problema mundialista, ya que Cömert es el único que está convocado en estos momentos y no podrá ser de la partida al ser expulsado contra la Real Sociedad la pasada jornada. Copete, Dialhaby, Foulquier, Gayà, Saravia y Lucas Beltrán son bajas por lesión, mientras que Danjuma entrará en la convocatoria, aunque no será titular.

Alineaciones probables del Valencia CF - FC Barcelona

Valencia CF: Dimitrievski; Jesús Vázquez, Unai Núñez, Tárrega, Thierry; Guido, Pepelu, Guerra; Diego López, Rioja y Hugo Duro.

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FC Barcelona: Joan García; Cancelo; Gerard Martín, Cubarsí, Eric García; Pedri, Gavi, Olmo; Raphinha, Rashford y Lewandowski.