Arranca la manifestación contra "Lim y sus cómplices valencianos" en la plaza del Ayuntamiento

En torno a las cinco y cuarto de la tarde, ha arrancado desde la plaza del Ayuntamiento la manifestación de protesta del valencianismo contra la negligente gestión del club que encadenan durante siete años Peter Lim y sus "cómplices locales con apellidos valencianos". La marcha cívica, bajo el lema "Nos sobran los motivos", parte de las puertas del Consistorio hasta el estadio de Mestalla con alrededor de 3000 seguidores.

Los organizadores de la protesta, principalmente la asociación Libertad VCF, confían en que la cifra de manifestantes vaya en aumento conforme se pone rumbo hacia la Avenida de Suècia. En torno a las siete de la tarde se prevé que una marea entre amarilla -clásico color de los carteles de protesta contra el máximo accionista- y el resto de colores valencianistas -blanquinegro, 'taronja', azul o la Senyera- llegue a las puertas del viejo Mestalla. Un estadio que vivirá su última cita de la temporada antes de adentrarse, a partir del próximo agosto, en la que será la campaña de su despedida tras 104 años de historia.

De hecho, entre las razones que aglutinan los valencianistas para clamar contra los dirigentes de la entidad también se encuentra el cambio de escenario, el tránsito a un Nou Mestalla que desde las instituciones se promociona como posible sede del Mundial 2026.

Entre los "cómplices" de Lim, los aficionados en la marcha cívica apuntan al director general, Javier Solís, al CEO de Fútbol desde julio de 2025, el escocés Ron Gourlay, el entrenador, Carlos Corberán, y especialmente también a la clase política, que acordó hace cerca de un año la aprobación de las fichas urbanísticas para el desarrollo del nuevo estadio. Una de las pancartas más llamativas va dirigida en concreto a la alcaldesa de València, María José Catalá: "Culpable", puede leerse encima de un montaje fotográfico de la política con un cuchillo que amenaza al actual Mestalla. Otro de los mensajes, indica: "Políticos, sin soluciones, no hay votos".

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Una de las pancartas más grandes en la manifestación de este sábado 23 de mayo / Eduardo Ripoll

"María José Catalá es cómplice y es socia de Peter Lim en los negocios del pelotazo de la Avenida Aragón, de derruir Mestalla. Esa es la realidad y por eso salimos de la plaza del Ayuntamiento y acabamos en Mestalla y allí vamos a repartir 20 000 carteles amarillos, no solo con el 'Lim go home', van a ser cuatro versiones, 'Gourlay go home', 'Solís go home' y 'Corberán go home', para que cada uno proteste por lo que quiera", manifestó el presidente de Libertad VCF, José Pérez, en las jornadas previas a la concentración masiva de este 23M, día en que el equipo se jugará a las 21:00 horas el pase a la Conference League contra el FC Barcelona... y cruzando los dedos porque Getafe y Rayo Vallecano no ganen sus partidos ante Osasuna y Alavés, respectivamente.