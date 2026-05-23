Cargas policiales en Mestalla antes del Valencia CF - FC Barcelona

Los prolegómenos del partido entre el Valencia CF y el FC Barcelona estuvieron marcados por la tensión y por las cargas policiales hacia aficionados. Todo empezó después de la llegada del autobús del conjunto de Mestalla cuando la intervención de la policía, según fuentes presentes, en el intento de quitarle una bengala a unos aficionados, prendió la mecha de una disputa que duraría los minutos posteriores.

Con la ruptura del cordón de seguridad alejado del autobús que la policía acostumbra a poner en Mestalla numerosos aficioandos fueron hacia los agentes, que después de 'acularse' hacia el estadio, emprendieron las cargas que desataron el caos por los aficionados que corrían en masa para no recibir ningún golpe.

Pánico a la 'estampida' de algunos seguidores

Especial miedo pasaron los aficionados que iban con niños pequeños al ver la gran masa de gente que corría y que ponía en riesgo su integridad física.

Mientras estos seguidores trataban a toda prisa de refugiarse dentro del estadio, un grupo de jóvenes aficionados se encaró con los agentes de policía con cánticos y lanzándoles botellas desde la distancia, impactando algunas con el casco de alguno de ellos.