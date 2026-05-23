Cordero Vega le quita un penalti al Valencia CF al borde del descanso

El árbitro de Santander Adrián Cordero Vega, así como el responsable de la sala VOR, José Antonio López Toca, han perjudicado claramente al Valencia CF en la recta final del primer tiempo frente al FC Barcelona. Ambos equipos, en el ecuador de esta última jornada de LaLiga, se han retirado a los vestuarios con empate sin goles en el videomarcador. No obstante, los de Carlos Corberán podían haber disfrutado de una oportunidad inmejorable, una pena máxima, si los colegiados no hubiesen dejado sin castigo el pisotón de Ronald Araújo a Jesús Vázquez en el interior del área.

En un balón en profundidad, el lateral zurdo valenciano llegó antes a la pelota y no pudo avanzar más porque el defensa uruguayo pisó su pie derecho, con el balón todavía dentro de los límites del terreno de juego.

Ni Cordero Vega ni tampoco el VAR consideró que la acción era digna de señalar penalti en el minuto 48 del choque. Por ello, desde ese momento y después de que el colegiado pitase el final del primer acto, los futbolistas del Valencia se acercaron al santanderino reclamando por un penalti que entendían claro.

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A un gol de Europa

Con este resultado, el Valencia marcha décimo en la tabla, aunque un único gol, si el Getafe no consigue ganar a Osasuna y el Rayo Vallecano no remonta el Vitoria, donde pierde 1-0 al descanso con el Alavés, clasificaría a los blanquinegros para la UEFA Conference League.