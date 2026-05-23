Las despedidas de Mestalla y el precedente de Enzo Barrenechea

Este verano será forzadamente movido en el Valencia CF. Entre los malos resultados cosechados un año más y el fin a la situación contractual de hasta nueve jugadores, además de los que puedan salir en forma de rescisión o traspaso, obligará al club a acometer una reestructuración profunda del equipo en la que no puede fallar como en las últimas siete temporadas, en las que ha ido empequeñeciendo al equipo de forma gradual hasta convertirlo en un habitual de la zona baja.

El partido de esta noche en Mestalla será un día de despedidas... y también del último veredicto del pueblo valencianista, que podrá pronunciarse con aquellos casos más dudosos y que siguen en el aire a un mes de la finalización de los contratos. De entrada nueve jugadores no seguirán salvo que el Valencia CF no mueva ficha: Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski, Thierry Rendall, Renzo Saravia, Unai Núñez, Eray Cömert, Guido Rodríguez, Largie Ramazani y Lucas Beltrán no tienen vínculo con el club más allá del 30 de junio.

Hay casos claros

Hay casos claros que no seguirán como Julen o los dos laterales derechos y otros que tampoco lo harán con casi total probabilidad como Cömert o Beltrán, pero está por ver si el Valencia se mueve o no por los cedidos, porque de momento solo ha hecho un movimiento en firme por Guido, continuidad que también se antoja complicada.

El defensa suizo del Valencia Eray Cömert / EFE

Al margen de ellos, hay futbolistas con contrato que tampoco tienen garantizado seguir. Jugadores como Dani Raba, Arnaut Danjuma o André Almeida, cuyo protagonismo ha sido muy reducido. Y todo esto teniendo en cuenta la política de Meriton de deshacerse de los mejores jugadores pone en jaque la continuidad de cualquiera por el que llegue una oferta.

El papel de Mestalla

Y en todo este tablero de juego, Mestalla podrá jugar esta noche su papel, lo que no es garantía -para nada- de que vaya a servir de algo, pero la afición puede presionar al club para que haga un esfuerzo para retener a algún futbolista o pedirle a algún jugador que haga un esfuerzo por quedarse.

"Enzo quédate"

El último precedente fue el de Enzo Barrenechea, al que Mestalla al unísono le pidió que se quedase. El argentino, prendado del valencianismo, veía con buenos ojos seguir, pero la situación económica y la apuesta de Benfica por él hicieron inviable esa continuidad.

Hoy Mestalla podría mojarse con 'patatas calientes' como Dimitrievski, Cömert, Unai Núñez, Guido o Ramazani, por los que el Valencia CF tendría que hacer movimientos si quiere que jueguen de blanquinegro la próxima temporada.