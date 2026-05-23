¿Cuánto dinero recibirá el Valencia según su posición el Liga?

El Valencia CF pondrá punto y final esta noche a una controversial campaña frente al FC Barcelona, más allá del objetivo deportivo, volver a competiciones europeas, los de Carlos Correrán también se juegan un premio económico.

La Liga reparte un premio económico según los derechos televisivos para cada equipo, un 25% de esos derechos se reparten en función de la posición en la que finalice cada equipo, según viene recogido en el Real Decreto-ley 5/2015.

El decreto establece que el 50% del reparto de los derechos televisivos se reparte a partes iguales mientras que el otro 50% se reparte en dos partes (25% y 25%).

La primera parte es destinada a la implantación social (un tercio por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas 5 temporadas, y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas).

La segunda parte, como anteriormente hemos mencionado, se reparte en función de la posición en la que finalice cada equipo.

¿Cuánto recibe cada equipo?

Tomando como referencia los datos oficiales de La Liga en la pasada campaña (24/25) la cifra a repartir es de 1.292 millones de euros en total. Teniendo en cuenta que son 323 millones (25%) a repartir según el orden de la clasificación, el reparto quedaría de esta manera.

1) 17%: 54,91 millones (Barcelona)

2) 15%: 48,45 millones (Real Madrid)

3) 13%: 41,99 millones (Villarreal o Atlético)

4) 11%: 35,53 millones (Villarreal o Atlético)

5) 9%: 29,07 millones (Betis)

6) 7%: 22,61 millones (Celta o Getafe)

7) 5%: 16,15 millones

8) 3,5%: 11,30 millones

9) 3%: 9,69 millones

10) 2,75%: 8,88 millones

11) 2,5%: 8,075 millones

12) 2,25%: 7,26 millones

13) 2%: 6,46 millones

14) 1,75%: 5,65 millones

15) 1,5%: 4,84 millones

16) 1,25%: 4,03 millones

17) 1%: 3,23 millones

18) 0.75%: 2,42 millones

19) 0,5%: 1,61 millones

20) Un 0,25%: 0,80 millones (Oviedo)

No obstante cabe reseñar que el Valencia percibiría el próximo curso el 35% de ese premio, el 20% corresponde al segundo año; y el 15% restante se abona en cada una de las tres campañas siguientes.

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El delantero del Valencia Hugo Duro (d) celebra su gol, segundo del equipo ante la Real, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

Las posibles posiciones del Valencia

En este apretado final de campaña el Valencia podría finalizar la temporada en 6 posiciones distintas dependiendo de los resultados en la última jornada:

7) 5%: 16,15 millones

8) 3,5%: 11,30 millones

9) 3%: 9,69 millones

10) 2,75%: 8,88 millones

11) 2,5%: 8,075 millones

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12) 2,25%: 7,26 millones