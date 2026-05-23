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Carlos Corberán: "Todos sabemos la grandeza del Valencia. La aspiración siempre tiene que ser la máxima"

Carlos Corberán da explicaciones sobre la temporada del Valencia CF

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Redacción SD

Iván Carsí

Iván Carsí

Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán después del Valencia - Barcelona

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