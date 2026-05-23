Carlos Corberán: "Todos sabemos la grandeza del Valencia. La aspiración siempre tiene que ser la máxima"

¿QUÉ IMPORTANCIA LE DA A ARRANCAR LA TEMPORADA CON SOLO UN AÑO DE CONTRATO?

"Creo que esa pregunta es para la gente que gestiona los clubes. Desde mi punto de vista hay jugadores cedidos y se entregan al máximo, un ejemplo de ello es Guido, las cesiones que hemos tenido... Hay muchos entrenadores que firman hasta final de temporada, no creo que eso modifique mucho a un entrenador. No va a influir mucho por que sus capacidades no dependen de la duración del contrato sino de sus ideas"