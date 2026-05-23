En Directo
Carlos Corberán: "Todos sabemos la grandeza del Valencia. La aspiración siempre tiene que ser la máxima"
Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán después del Valencia - Barcelona
Buenas noches y hasta la próxima.
Finaliza la última rueda de prensa de Carlos Corberán esta temporada.
¿A CORBERÁN LE GUSTARÍA QUE JUGADORES COMO GUIDO O RAMAZANI SE QUEDARAN EN EL VALENCIA?
"Siempre estoy agradecido a todos los jugadores que vienen al equipo y ayudan. Debemos saber la importancia del impacto que te pueden dar ciertos jugadoers al equipo"
LESIÓN DE DIEGO LÓPEZ
"Estamos con incertidumbre, pero es en la rodilla"
¿QUÉ IMPORTANCIA LE DA A ARRANCAR LA TEMPORADA CON SOLO UN AÑO DE CONTRATO?
"Creo que esa pregunta es para la gente que gestiona los clubes. Desde mi punto de vista hay jugadores cedidos y se entregan al máximo, un ejemplo de ello es Guido, las cesiones que hemos tenido... Hay muchos entrenadores que firman hasta final de temporada, no creo que eso modifique mucho a un entrenador. No va a influir mucho por que sus capacidades no dependen de la duración del contrato sino de sus ideas"
¿PODRÍA EXPLICAR CUÁLES SON LAS CIRCUNSTANCIAS Y LA AUTOCRÍTICA PARA ESTA TEMPORADA?
"Creo que el esfuerzo del grupo en esta segunda vuelta ha sido extraordinario. La incorporación de las llegadas del mercado han sido definitiva. Eso ha permitido que el Valencia hiciera una segunda vuelta muy buena. La lección principal nos la deja esta segunda vuelta. Requiere un análisis detallado, no superficial, con mucha responsabilidad porque está claro que el equipo estuvo por debajo de lo esperado"
¿TIENE FUERZAS PARA SEGUIR?
"No es momento para hablar de futuro, sino de presente. No hemos mostrado consistencia pero hemos hecho una grandísima segunda vuelta. Es un día de dolor por dos cosas, la pena por no conseguirlo y por la lesión de Diego López, que siempre es amargo ver que un jugador tiene una lesión y sobre todo, un jugador joven y tan importante para nosotros"
¿SIENTE QUE HA DECEPCIONADO A MESTALLA ESTA TEMPORADA? ¿TIENE FUERZAS DE SEGUIR?
"El Valencia CF para mí, la exigencia siempre está presente. La exigencia se siente en la competición. Ha sido una pena la falta de consistencia. Es la insatisfacción más grande que me llevo esta temporada"
¿LA PRÓXIMA TEMPORADA SE HARÁ HONOR A LA EXIGENCIA Y SE MARCARÁ EL OBJETIVO?
"Si el Fair Play es cerca de 100 millones es un salto importante y necesario para aspirar a cosas mayores. Eso marca mucho, pero siempre el deseo y la responsabilidad llevar al Valencia a lo más alto es una máxima. Cuando uno está en el Valencia CF debe conocer su responsabilidad. Yo, el primero, y los que formamos parte del club no hemos hecho las cosas lo suficientemente bien"
¿POR QUÉ SE DIERON ESOS RESULTADOS EN LA PRIMERA VUELTA?
"La pregunta que tú haces es la más importante que el Valencia CF se tiene que hacer como club. La respuesta a esa pregunta marca el futuro del Valencia, no se puede hacer una análisis superficial, pero sí es necesaro hacerlo. Asumirlo con mucha responsabilidad, la primera vuelta, yo como responsable, no sacamos el rendimiento que quiero para mi equipo. Como club todos tenemos una responsabilidad que tenemos que analizar, que tenemos que diagnosticar y que el Valencia está obligado a corregir para genera una unión con la masa social para lograr algo importante"
- Directo | Valencia Basket - Real Madrid: la Final Four de la Euroliga, en vivo
- Cerrado: Víctor júnior, propiedad del Valencia CF y pretemporada con el primer equipo
- Alineaciones probables del Valencia CF - FC Barcelona
- ¡Bombazo! El fichaje estrella que prepara Mateu Alemany para el Atlético de Madrid
- De la vergüenza con Badio al agradecimiento a los creadores del sueño
- Unai Emery se acuerda del Valencia CF tras ganar otra Europa League
- La frase de Flick que inquieta a Mestalla para el Valencia CF - FC Barcelona
- Adiós al sueño de la Euroliga con la cabeza alta en Atenas