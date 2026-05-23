Javi Guerra: "Durante muchos momentos de la temporada ha estado en nuestra mano aspirar a algo más alto"

Javi Guerra ha sido uno de los mejores jugadores del partido entre Valencia y Barcelona. Seguramente el mejor. El joven centrocampista español anotó el primer gol del Valencia impulsando la remontada del conjunto ché, con una jugada que define cuál es su mayor virtud. Pisar la zona de tres cuarto, control con ambas piernas y definición ajustada. Un golazo que hizo enloquecer a Mestalla.

Tras el partido, Guerra habló ante los micrófonos de DAZN para analizar el triunfo, su actuación y sobre todo lo que ha sido esta última jornada. "De nosotros dependía ganar este partido, el equipo lo ha dejado todo, al final lo que dependía de nosotros lo hemos hecho", afirmaba Javi Guerra, quien destacaba que por lo menos se consiguió ganar esa última jornada en un contexto de obligación delante del público valencianista. El centrocampista valencianista afirmaba además que la clave de la remontada fue "la lucha y no rendirse" ante el primer gol de Robert Lewandowski.

Guerra, autor del 1-1 / LaLiga

Europa se esfumó

"Durante muchos momentos de la temporada ha estado en nuestra mano aspirar a algo más alto, la realidad es que hemos perdido otras oportunidades", lamentaba Javi Guerra.

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Crecimiento individual

En las últimas jornadas se ha visto a un Javi Guerra que lograba recuperar su mejor nivel, pero el centrocampista de Gilet ha querido restar importancia a sus logros individuales y resaltar la importancia de los objetivos colectivos. "Al final todo lo que sean goles, asistencias y datos personales son bienvenidos pero creo que lo primero es el equipo" sentenciaba Guerra, quien era preguntado también por la Roja. Aunque no entró en detalles.