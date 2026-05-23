Las notas de los jugadores del Valencia CF en la despedida de LaLiga 25/26

Javi Guerra, otra vez, fue el jugador del Valencia CF que más y mejor lo intentó en la jornada 38 de LaLiga 2025/26. Un Valencia - Barcelona que ratificó la despedida del equipo de Carlos Corberán a otra temporada sin clasificarse para jugar en Europa. En buena sintonía, le acompañaron el portero Stole Dimitrievski y los extremos Luis Rioja y Diego López. Estas son las notas de los futbolistas del equipo blanquinegro en la última cita del curso en Mestalla:

DIMITRIEVSKI (7)

El portero normacedonio continúa en la buena línea de la segunda vuelta. En la primera parte fue donde más se le vio. Estuvo seguro en el juego aéreo y tuvo una intervención de mérito al colocar con fuerza los puños a un disparo escorado de Balde desde la banda. En los instantes finales, el meta balcánico salvó con muchísimos reflejos un gol a remate cercano de Andreas Christensen.

UNAI NÚÑEZ (6)

El defensa vasco cumplió con creces como lateral derecho para cubrir las bajas en la posición. Unai se concentró especialmente en tareas defensivas y contener las cometidas de extremos como Ferran Torres y Marcus Rashford. En una de las pocas veces que se atrevió a pisar el campo contrario, el central reconvertido le dio un excelente pase en vertical a Diego López.

TÁRREGA (6)

Partido aceptable del valenciano, que al poco de empezar el duelo cortó un peligroso avance de Rashford en el interior del área. Perdió en la marca con Lewandowski en el gol culé, pero en líneas generales Tárrega cumplió con orden táctico y sacrificio.

PEPELU (5)

Al de Dénia le tocó hacer de central tras la roja de Cömert en San Sebastián. Como casi siempre, Pepelu se mostró seguro y fiable tanto con balón como sin balón. Recibió un tremendo golpe con el puño de Stole Dimitrievski, pero se recuperó y completó el partido. En la acción del tanto de Robert Lewandowski se quedó colgado rompiendo el fuera de juego.

JESÚS VÁZQUEZ (6)

Paso al frente esta temporada del lateral zurdo. Rápido, concentrado y con capacidad de alcanzar el área rival, como en el penalti del primer tiempo que le sacó a Ronald Araújo, pero que el colegiado Cordero Vega no quiso señalar. Igualmente llegó arriba en el segundo tiempo y a punto estuvo de provocar otro de Marc Bernal en una jugada que cocnluyó con falta del catalán sobre la línea.

GUIDO RODRÍGUEZ (6)

Más apagado que otras veces. El argentino no ha logrado terminar LaLiga en el mejor tono físico posible. Sin el auxilio correcto de Filip Ugrinic, el Barcelona sacó ventaja de esta situación en el primer tiempo, donde la zona ancha del Valencia estuvo demasiado desguarnecida. Mejor en un segundo tiempo que concluyó con un gol de disparo desde la frontal, raso y fuerte. El tercero del equipo en la victoria y el tercero del argentino en medio curso.

UGRINIC (5)

De menos a más. En ataque se le vio muy poco, tan solo un chut potente que atrapó el polaco Szczęsny. Con el paso del tiempo, el suizo mejoró sus prestaciones en el medio campo, al encontar su sitio entre Guido y Guerra.

DIEGO LÓPEZ (7)

En los inicios de la segunda mitad, el asturiano debió irse del campo lesionado y dejar su sitio en el campo a Largie Ramazani. Hasta ese momento, junto con Luis Rioja y Guerra, fue de lo más destacado del equipo de Corberán. Primero, envió un balón servido por Unai a las nubes, pero poco después colocó un perfecto servicio por la izquierda a la cabeza de Hugo Duro. También rozó el gol en una contra empezada por él mismo y acabada con un remate entre las piernas de Araújo tras una buena pared con Guerra.

Javi Guerra, felicitado por Diego López / LaLiga

JAVI GUERRA (8)

Junto con el portero, Dimitrievski, Javi Guerra fue de nuevo el mejor jugador del Valencia CF sobre el césped de Mestalla. Sin duda, es el hombre con más talento del grupo. Anotó un golazo con la izquierda después de aprovechar un error de Espart. Lanza al equipo hacia delante con fuerza y, sobre todo, mucha calidad. El Barcelona, a medio gas, no pudo detener a un futbolista esta noche con más ambición. Cuarto gol del valenciano en la recta final.

LUIS RIOJA (7)

Notable partido del sevillano, que le dio la vuelta al partido con un zurdazo dentro del área para poner al Valencia por delante. Justo premio a un partido en el que Rioja trabajó en los dos sentidos en la banda, hacia delante y hacia atrás.

HUGO DURO (5)

El '9' no pasa por su mejor momento, rozó el gol en el primer tiempo, aunque no pudo embocar. Ni en un balón dvidido en el suelo con los centrales culés, ni con la cabeza a servicio de Diego López. Sufrió con el equipo más replegado en la primera parte. Se lo dejó todo hasta que Corberán le cambio por Sadiq en el minuto 80.

Cambios

Ramazani (5): Salió por Diego López y refrescó el ataque por el costado.

Thierry (-): Dio descanso a Jesús Vázquez en el minuto 80 y pudo despedirse de Mestalla en su último duelo con la camiseta blanquinegra

Sadiq (-): Poca presencia en un Valencia que ya tenía la victoria en el bolsillo.

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Almeida (-): Entró al campo en el 90, sin apenas tiempo de nada.