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Valencia CF - FC Barcelona: la última jornada de LaLiga EA Sports, en vivo y en directo
El Camp de Mestalla acoge la última jornada de Primera División con un duelo en el que Europa está en juego para los locales. Valencia CF y FC Barcelona se miden a partir de las 21:00 horas. Sigue el partido minuto a minuto en directo.
Último partido de LaLiga en Mestalla y última oportunidad para hablar. Desde el campo y desde la grada. El Valencia CF se enfrenta este sábado (21:00 horas) a su juicio final después de otra temporada de mucho angustia y sufrimiento. La enésima en la 'era Lim'. El equipo de Carlos Corberán certificó la permanencia matemática la semana pasada con la victoria a la Real Sociedad en San Sebastian. Siete días después y por increíble que parezca, el conjunto blanquinegro llega a la última jornada con opciones reales de cerrar el campeonato en puestos europeos. Así de barata es la liga española de Javier Tebas y así de mediocre el Valencia de Peter Lim que por sexta campaña consecutiva no superará la barrera de los 50 puntos más allá del entrenador y la plantilla de turno. Conference o zona Meriton. No hay para más.
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