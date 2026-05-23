Valencia y Villarreal firman las tablas y el Puchades dictará sentencia
Los play-offs de ascenso a Primera División aseguran emoción hasta el final para determinar quien será el equipo que logre ascender
El Valencia Féminas y el Villarreal CF se citaban en la final de los play-offs con el objetivo de conseguir una plaza en la Liga F para la próxima campaña.
El partido de ida arrancaba a las 18:00 de la tarde en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Un encuentro con mucho en juego y 2 conjuntos mentalizados en que la eliminatoria dura 180 minutos y no solo 90.
Tablas en el marcador
Una primera parte donde ningún conjunto creaba excesivo peligro y las locales se hacían ligeramente con la posesión del balón. Los equipos se respetaban mucho sabiendo que encajar un gol podía condicionar la eliminatoria.
El Valencia saltó a la segunda mitad con más actitud y ganas de llevarse el encuentro, la ocasión más clara llegaría en el minuto 71 con un remate de M. Martí que casi supuso el 0-1 para las visitantes. Pese a esta gran oportunidad el partido no daría para más y la colegiada señalaba el final del partido.
El Puchades decidirá el próximo sábado 30 de mayo quien será el conjunto que ascienda a la Liga F en el partido de vuelta.
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