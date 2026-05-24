César Tárrega analiza la temporada del Valencia CF y su primer año como capitán
"Hemos pasado por etapas buenas, y otras no tan fáciles, pero considero que el equipo ha sabido sobreponerse ante la dificultad", aseguró en sus redes
El central y segundo capitán del Valencia CF César Tárrega cerró la temporada con un mensaje cargado de autocrítica, madurez y sentimiento de pertenencia. En una publicación difundida en sus redes sociales, el capitán del Valencia CF hizo balance de un curso marcado por las dificultades, pero también por el crecimiento colectivo e individual de un vestuario que, pese a los altibajos, compitió hasta el final por cerrar el año con una alegría para Mestalla.
Tárrega destacó el aprendizaje adquirido durante una campaña exigente, en la que el equipo tuvo que sobreponerse a momentos de máxima presión deportiva. “Hemos pasado por etapas buenas y otras no tan fáciles”, reconoció el central valencianista, poniendo en valor la capacidad de reacción del grupo en los momentos más delicados del curso.
El futbolista también quiso detenerse en lo que ha supuesto su estreno como capitán del conjunto blanquinegro. Una responsabilidad que, lejos de acomodarle, considera un punto de partida para seguir evolucionando dentro y fuera del terreno de juego. “Orgulloso de mi primera temporada con el brazalete, con la necesidad de seguir creciendo, mejorando y asumiendo responsabilidades”, escribió, reflejando el compromiso y la exigencia personal con la que afronta su liderazgo en el vestuario.
Además, el central tuvo palabras de agradecimiento para la afición valencianista, a la que señaló como un apoyo fundamental durante todo el año, especialmente en los momentos de mayor dificultad. El mensaje concluyó con una referencia a la unión entre equipo y grada como base para el futuro inmediato del club: “Juntos somos más fuertes”.
Su mensaje
"Fin a una temporada de mucho aprendizaje y crecimiento tanto colectivo como individual. Hemos pasado por etapas buenas, y otras no tan fáciles, pero considero que el equipo ha sabido sobreponerse ante la dificultad en todo momento y ha competido hasta el último suspiro. Nos hemos quedado muy cerca de daros una alegría al final. Orgulloso de mi primera temporada con el brazalete, con la necesidad de seguir creciendo, mejorando y asumiendo responsabilidades. Gracias a la afición que, durante toda la temporada y destacando los momentos más duros, ha estado apoyando, animando y alentando. Juntos somos más fuertes",
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