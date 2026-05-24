Confirmado: Los Lim construyeron el peor Valencia de la historia

Este domingo, 24 de mayo, el Valencia CF confirmó que ampliará la peor racha de su historia moderna. Las victorias del Getafe y el Rayo Vallecano hicieron estéril la de los pupilos de Carlos Corberán sobre el Barcelona (3-1). La séptima plaza fue para los azulones del entrenador alicantino José Bordalás y el histórico club de Mestalla se quedaba, por séptima temporada consecutiva, sin clasificarse para la disputa de una competición europea.

Hoy, ya son 2266 días los que han pasado sin competir en Europa, a los que habría que sumar, al menos, otros 400, si el equipo lograse romper esta nefasta serie el próximo curso. En total, el Valencia se acercará, sin duda, a los 2700 días sin probar el mejor fútbol continental y, lo que es más grave, los suculentos ingresos de la UEFA sobre los que se sustentan los clubes más importantes en las ligas top del Viejo Continente. En los primeros meses de LaLiga 2026/27, el club rebasará la peor racha hasta la fecha sin pasarse por los torneos europeos, los 2373 días transcurridos entre marzo de 1983 y septiembre de 1989.

171 citas europeas en el viejo Mestalla

El hito negativo no tiene precedentes desde que la entidad del murciélago se estrenara en Europa con las Copas de ciudades en Ferias de principios de los años 60. Desde entonces hasta el 10 de marzo de 2020, el coliseo de la Avenida de Suècia, que en mayo de 2027 cumplirá 104 años de vida, ha sido testigo de 171 citas europeas en siete competiciones: Copa Ferias (26), Copa de Europa (3), Supercopa (1), Copa de la UEFA (42), Recopa (9), Intertoto (6), Champions (60) y Liga Europa (24).

La Liga de Campeones, en la que debutó gracias a la primera clasificación a las órdenes de Claudio Ranieri en 1999, manda por encima de la UEFA Cup, la Copa Ferias y la Europa League. Precisamente, la última aparición fue en la Champions, sin público a causa del coronavirus. El Valencia de Albert Celades cayó eliminado por la Atalanta en casa a manos de la Atalanta de Bérgamo el 10 de marzo de 2020.

El cierre de LaLiga reafirma el escenario que el valencianismo temía: Pese a la novena plaza, con 49 puntos, otra vez sin Europa. Un desenlace que alimenta la frustración de una afición que lleva un tiempo excesivo sin disfrutar de 'conciertos europeos'. Y lo más triste, sin un norte que le anime a creer que el regreso es posible.

Mestalla, del recuerdo de la Champions al vacío continental

La última imagen del Valencia en Europa sigue congelada en el tiempo: la eliminación en los octavos de final de la Champions League 19/20. Aquel partido de vuelta en Mestalla, jugado a puerta cerrada, puso fin a una etapa que hoy parece lejana. Antes, el duelo de ida en Milán había sido señalado incluso por el entonces alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, como un posible foco de contagio masivo entre los asistentes. El Valencia cayó 4-1 en Italia y 3-4 en casa, con un equipo ya mermado y un estadio vacío que simbolizó el final de una era. Vacío como el del club en el mapa europeo.

Desde entonces, el club ha encadenado siete temporadas sin presencia en la UEFA (Champions, Europa League o Conference League), mientras el fútbol europeo ha cambiado de formato e incluso ha incorporado una nueva competición, esa Liga Conferencia, creada en 2021. Y lo más duro para el valencianismo ha llegado recientemente, la seguridad de que el viejo Mestalla no podrá despedirse como toca, con partidos europeos. El traslado al Nou Mestalla, según informaciones del club, está previsto para el comienzo del curso 2027/28.

Un vacío europeo mientras España sí compite

Durante este periodo de ausencia, hasta 13 clubes españoles han tenido presencia en Europa: desde el dominio del Real Madrid, campeón de Champions en dos ocasiones recientes, hasta la regularidad del Atlético de Madrid, pasando por títulos del Sevilla FC en Europa League o el éxito del Villarreal CF en 2021 la Europa League.

Mientras tanto, el Valencia ha desaparecido incluso del ranking UEFA, una caída simbólica de un club que durante décadas fue referencia continental y que hoy observa desde fuera cómo el resto del fútbol español sigue acumulando méritos internacionales. Madrid, Barça y Atlético se han clasificado para seis ediciones de la Champions, tres el Villarreal, dos el Sevilla y una, el Betis, el Athletic y el Girona, recién descendido a Segunda división. En este tiempo, la Liga Europa verá al Betis en cuatro ocasiones, tres a la Real, dos al Celta, una al Athletic y otra al Villarreal. Y la nueva Conference, una vez a Villarreal, Osasuna -no pasó la previa-, Betis, Rayo y Getafe. En suma, 13 clubes españoles diferentes pasan por Europa sin contar al Valencia entre ellos.

De gigante continental a club ausente en Europa

Como ha señalado el periodista especializado en datos Carlos Rosique, el Valencia encadenará la mayor racha de su historia sin entrar en Europa, con 8 de las últimas 10 temporadas fuera de competiciones UEFA bajo la propiedad de Peter Lim. Un solo dato que resume la decadencia radical del club desde la llegada del máximo accionista en 2014, ahora con su hijo, Kiat Lim, como presidente desde marzo de 2025. Todo esto contrasta con la etapa anterior. "De los últimos 29 cursos, el Valencia ha entrado en Europa en 19. De los diez en que no ha estado, ocho son con Lim como máximo accionista", escribe Rosique.

Durante décadas, el Valencia fue durante décadas uno de los grandes actores del fútbol europeo: finalista de Champions en 2000 y 2001, campeón de la UEFA Cup en 2004, o ganador de la Recopa (1980). Hoy, sin embargo, la realidad es muy distinta: el club acumula más de una década sin estabilidad europea, con apenas tres participaciones en Champions en la era reciente de Meriton y una única presencia destacada en Europa League, la del Valencia de Marcelino García Toral, que alcanzó las semifinales ante el Arsenal, tras caer previamente en la máxima competición.

El Valencia, al borde de su peor registro europeo en más de 60 años

El contexto histórico actual agrava la situación. El club está cerca de igualar o superar su peor racha de ausencia en competiciones europeas desde los años 80, cuando el descenso a Segunda División interrumpió su trayectoria internacional. La amenaza actual es otra: no hay descenso, pero sí una desconexión prolongada del fútbol europeo, que tiene efectos nocivos en términos económicos. La Champions de 2020 dejó en la caja del club 61 millones de euros en concepto de ingresos UEFA. En todas las siguientes, el Valencia CF no ha recibido ni un solo euro en esta materia, lo que ha sido determinante en las confecciones de plantilla, más restringidas, y en el aumento de las diferencias con otros clubes de estatus que sí han disfrutado de estos ingresos: Sevilla, Villarreal, Betis, Real Sociedad, Athletic...

Los dos precedentes ya empeorados

En los años 70, el Valencia encadenó 2135 días sin competir en Europa. Ocurrió entre noviembre de 1972 -eliminado en los dieciseisavos de final de la UEFA por el Estrella Roja- y septiembre de 1978, cuando regresó al mismo torneo frente al CSKA de Sofía.

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Por número de días, la peor racha se dio con los 2373 entre 1983 y 1989, con el descenso del 86 de por medio. A principios de septiembre, cuando el Valencia solo compita en LaLiga, se rebasará esa serie, sucedida entre el 16 de marzo de 1983 y el 13 de septiembre de 1989... Fue entre los cuartos de final de la UEFA de 1983, en los que el equipo vestido todo de blanco cayó en Heysel con el Anderlecht (5-2 en el global), y la vuelta al escenario europeo, en Mestalla, en 1989 ante el Victoria Bucarest (3-1), con goles de Toni, Fenoll y Quique... seis años, cinco meses y 28 días, o lo que es lo mismo, 2373 días. Hoy, el contador no tiene freno.