Corberán y Baraja, los protagonistas del último bucle del Valencia CF

Entre el valencianismo se ha hecho habitual la creencia de que en las manos de Peter Lim el club vive en un "bucle". Una percepción reforzada con el paso de los años: en los últimos siete, el Valencia CF se ha quedado fuera de las competiciones europeas, y, en los últimos seis, sin ni siquiera consiguió alcanzar los cincuenta puntos en la clasificación de LaLiga.

Además, esta temporada la teoría del 'déjà vu' ha salido alimentada con el calco en las trayectorias de Carlos Corberán y Rubén Baraja hasta su primer año y medio en el banquillo de Mestalla. Los dos han pasado de héroes a villanos en cuestión de tiempo. Corberán, incluso, con mayor celeridad.

Las dudas con el 'Pipo', leyenda sobre el campo del Valencia campeón a principios de siglo, nacieron en la recta final del curso 2023/24. Entonces, con apenas dos de 21 puntos posibles, el equipo tiró a la basura toda posibilidad de ir a una competición europea. El de Cheste, en cambio, ha sentido antes la ira del coliseo de la Avenida de Suècia. Desde febrero, cuando los cánticos en su contra se originaron en la grada de animación, ha estado en la diana como consecuencia de una primera vuelta en la que los blanquinegros estuvieron hasta en cuatro ocasiones en puestos de descenso.

Mismos puntos, mismas cifras... ¿un nuevo 'déjà vu'?

Transcurrida temporada y media desde su fichaje por el Valencia, Corberán mejora tan solo ligeramente los números de Baraja. Después de 59 partidos de LaLiga, el valenciano ha obtenido el 47 % de los puntos en juego, por el 43 % que sumó el conjunto del murciélago a las órdenes del vallisoletano en 55 partidos entre febrero de 2023 y mayo de 2024. Las siete jornadas finales de la campaña 23/24 alertaron y avanzaron la debacle que estaba por venir en la primera mitad de la siguiente: el 'Pipo' fue destituido después de 17 partidos en los que únicamente logró 12 puntos (dos victorias, seis empates y nueve derrotas).

La diferente tendencia en el tramo final de curso es el dato que invita al optimismo en cuanto a las posibilidades de que en la próxima temporada Corberán consiga separar su camino del que finalmente condenó a su predecesor en el banquillo. De hecho, el Valencia ha sido el tercer equipo con la puntuación más elevada a lo largo de la segunda vuelta de LaLiga. Solo FC Barcelona (45) y Real Madrid (41) han superado los 32 puntos de los valencianistas en 19 partidos.

Clasificación de LaLiga en la segunda vuelta / transfermarkt.es

No obstante, como contrapunto se halla también la experiencia de lo ocurrido meses atrás. A pesar de mantenerse en Primera División tras una excelente remontada con 34 puntos en 21 jornadas (nueve victorias, siete empates y cinco derrotas), Corberán no dio con la tecla para haber prolongado ese buen rendimiento a la vuelta de las vacaciones. Entre agosto de 2025 y febrero de 2026, el Valencia se desplomó. Una realidad de la que el entrenador dijo en la sala de prensa de Mestalla que va a tomar nota para que no se repita.

¿Por qué tanta diferencia en el rendimiento entre la primera y la segunda vuelta?

"Esa es la pregunta más importante que el Valencia tiene que hacerse. La respuesta es la que va a marcar el devenir. Es muy necesario ese análisis, pero no solo con palabras. Hay que asumirlo con muchísima profesionalidad. Soy responsable de no sacar el rendimiento en esa fase a mi equipo y como club lo que tenemos que analizar y diagnosticar. Lo tenemos que corregir para lograr una unión con la masa social, que es importante", comentó el técnico después del triunfo sobre el Barcelona (3-1) que cerró el curso 25/26.

La escalada de las últimas dos fechas, con los seis puntos conquistados contra Real Sociedad y Barça, le han servido al Valencia para acabar en la novena plaza con 49 unidades. El mismo rédito exacto que con Baraja en 2024, calcando el número de victorias, empates y derrotas: 13, 10 y 15. Sin embargo, una de las diferencias que otorgó a los de Mestalla opciones europeas más allá de la última fecha, radica en el sistema defensivo. El de Corberán ha encajado diez goles más (55) que los 45 con los que concluyó LaLiga el Valencia de Baraja. Aunque, a la postre, este curso el equipo ha anotado seis goles más que entonces.

Corberán busca evitar el final amargo de Baraja

Los dos, Baraja y Corberán, salvaron al equipo después de hacerse con las riendas en invierno. Incluso, el de Cheste lo hizo con mejor bagaje. Más tarde, en su primera temporada completa, han calcado la cifra de 49 puntos, la más alta desde los 53 con los que acabó el curso 2019/20, cuando Albert Celades y Voro entrenaron una plantilla de mayor talento y recursos.

A partir de mediados de agosto, de momento, con un año de contrato por delante, Carlos Corberán puede desligar su camino en el banquillo de Mestalla del de Baraja. La aventura del pucelano acabó con un final amargo. No fue capaz de levantar al equipo que se le había caído desde el mes de abril en la temporada anterior. Sus números globales como entrenador del Valencia se emborronaron con 28 goles encajados por el equipo -y únicamente 14 anotados- en las 17 jornadas que se vivieron entre medias de la trágica dana que asoló València. Su equipo solo pudo vencer en dos partidos, el segundo en la vuelta del fútbol a Mestalla frente al Betis.

Solo cinco entrenadores completan al menos una Liga con Meriton

Con 59 partidos de LaLiga como entrenador del Valencia CF, Corberán es el tercero con más partidos en los tiempos de Meriton, únicamente superado por Marcelino García Toral y el propio Baraja. Estos son los técnicos con más partidos desde la temporada 2014/15:

Marcelino 79 partidos (38 victorias, 24 empates y 17 derrotas)

79 partidos (38 victorias, 24 empates y 17 derrotas) Baraja 72 partidos (21 victorias, 20 empates y 31 derrotas)

72 partidos (21 victorias, 20 empates y 31 derrotas) Corberán 59 partidos (22 victorias, 17 empates y 20 derrotas)

59 partidos (22 victorias, 17 empates y 20 derrotas) Nuno E. Santo 51 partidos (27 victorias, 15 empates y 9 derrotas)

51 partidos (27 victorias, 15 empates y 9 derrotas) Bordalás 38 partidos (11 victorias, 15 empates y 12 derrotas)

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Marcelino, Baraja, Corberán, Nuno y Bordalás son los únicos técnicos que han resistido al menos una temporada bajo la administración de los Lim en el club. Los últimos 17 partidos de LaLiga del Valencia de Baraja redujeron desde el 43 % al 38 % el porcentaje de puntos obtenidos. Este ranking, el de la puntuación, lo lideran Nuno y Marcelino, con la consecución del 63 % y el 58 % de los puntos en liza.