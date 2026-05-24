Diego López, KO: El delantero del Valencia CF podría no volver a jugar hasta 2027

Ha pasado lo peor que podía pasar. Diego López tiene una grave lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego los próximos meses. El asturiano tuvo que ser sustitutido por Ramazani en el duelo que midió al Valencia CF con el FC Barcelona este sábado en Mestalla. Era el último duelo de la temporada y los de Corberán debían ganar a los campeones de LaLiga para poder tener opciones de clasificarse para la Conference League. La carambola no se produjo y la peor de las noticias fue la lesión de Diego López, que se lesionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

El curso del atacante no ha sido precisamente el mejor, aunque fue de menos a más y terminó recuperando la titularidad. Diego López finaliza la temporada liguera con 34 partidos jugados, cuatro goles y una asistencia. Ahora, tras esta grave lesión que le tendrá apartado de los terrenos de juego entre 6 y 9 meses, está claro que no podría volver a jugar hasta 2027. La planificación de Ron Gourlay sufre pues un contratiempo que le obligará a incorporar un jugador más de lo esperado inicialmente.

Comunicado Oficial: Lesión de Diego López

Tras las pruebas realizadas, el jugador del Valencia CF, Diego López, padece una lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, sufrida durante el partido frente al Fútbol Club Barcelona en Mestalla.

En las próximas horas se concretará el tratamiento definitivo del jugador valencianista.

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Estas fueron las palabras de Corberán sobre la lesión de Diego López

Corberán, preguntado en sala de prensa por el estado del asturiano, fue cauto, pero sus palabras no eran nada halagüeñas: "No sabemos el alcance, pero sabiendo que es en la rodilla y el dolor que tenía, no es una lesión muscular típica sino que es una lesión de rodilla que ojalá sea de la menor gravedad, pero ahora mismo estamos con incertidumbre, pero es en la rodilla. En el vestuario se respiraba una empatía desde el dolor muy grande de ver a un compañero teniendo que afrontar un situación incómoda". Ahora se ha confirmado el peor de los presagios y el jugador podría incluso no tener ficha hasta el mercado de invierno. Toca recuperarse y volver más fuerte.