El enigmático mensaje de José Copete sobre su lesión

Desde que finalizó el partido entre el Valencia CF y el FC Barcelona y se confirmó la no clasificación del equipo para Europa una temporada más se han ido sucediendo los mensajes de los jugadores y cuerpo técnico en redes sociales. Desde Hugo Duro poniendo el objetivo de la temporada que viene en volver a competiciones europeas hasta José Copete, que hizo balance en su cuenta personal de 'X'.

El central sevillano, que tuvo muy buenas palabras hacia Mestalla y que habló de la dureza de la campaña, dejó un enigmático mensaje sobre su lesión que hace pensar que tardará más de lo esperado en regresar: "Por circunstancias sobre las que ya me tocará hablar más adelante respecto a mi lesión, me toca seguir trabajando", señalaba un Copete que tuvo que poner fin a la temporada de manera prematura porque, según el parte médico publicado por el club, tenía una "lesión meniscal en su rodilla izquierda".

Autocrítica por la temporada

Al margen de este asunto, el central andaluz, que fue de menos a más hasta que tuvo que parar, hizo autocrítica en su mensaje: "El equipo terminó ayer la temporada regalándole una gran victoria a nuestra afición. Se acaba una temporada difícil, en la que el grupo sufrió, pero nunca se rindió. Somos conscientes de que hay un gran margen de mejora y de que la exigencia que tiene este club nos obliga a sacar nuestra mejor versión, tanto individual como grupal. En lo personal, ha sido una temporada llena de aprendizajes, momentos duros y también de crecimiento personal. Para mí no ha sido un año fácil. La lesión me ha obligado a parar, a vivir el fútbol desde otro lugar y a enfrentarme a momentos que nunca imaginé pasar. Han sido meses complicados, de esfuerzo silencioso, de días muy malos, pero también de mucha superación", decía el futbolista.

Copete / Jose Manuel Vidal

"Mestalla marca y marcará diferencias"

Acerc de su regreso, mandó un mensaje de optimismo: "Mi objetivo siempre ha sido y será volver lo antes y mejor posible para ayudar desde dentro del terreno de juego. Gracias, afición, por estar siempre ahí" y cerró con un mensaje de cariño hacia el valencianismo: "Como siempre digo: Mestalla marca y marcará la diferencia. AMUNT VALENCIA".