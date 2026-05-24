Hugo Duro marca el objetivo del Valencia CF para la temporada 2026-27

Después de todo el año a vueltas con el mismo tema, Hugo Duro le ha puesto el cascabel al gato: el delantero madrileño ha verbalizado el objetivo por el que debe luchar el Valencia CF el próximo año y no es otro que Europa. El '9' lo ha señalado en un autocrítico mensaje de clausura de la temporada, poniendo ya los deberes de la siguiente.

Europa ha sido el gran tema tabú de la temporada. A nivel de palabra, pero también de actos. Y es que en un año en el que clasificarse ha vuelto a estar muy barato, el Valencia CF ha desaprovechado de manera sistemática cada oportunidad que tenía de acercarse a ello. En sala de prensa, por otra parte, los protagonistas se han dedicado a lanzar balones fuera para no cargarse de presión.

Hugo Duro se lamenta de una ocasión fallada contra el Barcelona / JM LÓPEZ

Acabada la campaña con victoria frente al Barça y a pocos puntos de haberlo podido conseguir, Hugo Duro ha iniciado un cambio en el discurso el día inmediatamente posterior y está por ver si el resto de instancias del club le secundan o si le dejan solo. Entrenador, directivos... Deben seguir ese camino de ambición después de siete años de travesía por el desierto y de gestión autolesiva.

"Un año muy duro en lo personal"

Más allá de la fijación del objetivo de la próxima campaña, el mensaje de Hugo Duro entraña una gran autocrítica y una confesión personal sobre lo que ha sido una temporada complicada para él: "Se acaba otra temporada. Una en la que no aprovechamos la oportunidad para crecer y volver a ver al Valencia donde todos queremos. Ayer demostramos que debemos estar mucho más arriba. Por club club, por afición y por equipo. En lo personal, ha sido una temporada muy dura. Lo di todo y me dejé todo lo que tenía, como haré siempre por este club, que es mi casa. Mentalmente ha sido duro y difícil, pero con más fuerzas que nunca para volver a luchar la próxima temporada por el equipo y conseguir objetivos mayores, que es lo que queremos todos. Ahora toca desconectar, recargar pilas y reflexionar. En un mes volvemos y todos debemos dar un paso adelante para estar unidos y llevar al Valencia a Europa, donde merece estar", reza el mensaje entero.

Duro confiesa que la temporada a nivel personal ha sido muy dura y llama al resto de la entidad a responsabilizarse de la situación para que el Valencia se pueda permitir crecer, señalando que "todos" deben dar ese paso al frente.