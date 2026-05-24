Kiat Lim se pronuncia tras el Valencia 3 - 1 Barcelona: "Seguimos trabajando" y "jugamos como guerreros"

Como ha sucedido en las últimas jornadas en las que ha ganado el Valencia CF, el presidente del Valencia Kiat Lim ha vuelto a pronunciarse en redes sociales tras un triunfo del conjunto valencianista. Ya ocurrió después de la victoria frente al Athletic Club, volvió a suceder tras otro buen resultado contra el Barcelona y ahora se ha repetido después del importante triunfo conseguido en la última jornada de LaLiga ante el conjunto azulgrana por 3-1. El equipo valencianista firmó uno de sus encuentros más completos de la temporada y logró imponerse gracias a los goles de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez, en una noche de celebración para Mestalla y para una afición que ha acompañado al equipo en uno de los cursos más exigentes de los últimos años.

Imagen del post de Kiat Lim / Kiat Lim en su instagram

Lo que ha publicado en esta ocasión en sus redes sociales ha sido distinto, más largo y con frases hechas que tratan de emocionar aunque sus gestos desde que es presidente evidencian lo contrario. El presidente del club quiso destacar el compromiso y el carácter competitivo mostrado por los futbolistas en un momento importante del campeonato y compartió un texto en el que escribió lo siguiente: “Hemos jugado con nuestros corazones, hemos jugado como guerreros. Muy orgulloso de lo que hemos mostrado hoy. Seguimos trabajando”, ha señalado. Unas palabras breves, pero que reflejan la línea de comunicación que viene manteniendo durante los últimos meses, utilizando las redes sociales como vía principal para lanzar mensajes de ánimo.

Ya contra el Athletic Club sus publicaciones dieron mucho que hablar, especialmente porque el equipo atravesaba entonces una situación delicada en la pelea por la salvación. En aquella ocasión compartió una fotografía del vestuario en la que se podía leer la palabra “together” (“juntos”, en inglés), una publicación que tuvo bastante repercusión entre la afición. Después de aquel momento el equipo se dejó puntos en casa, pero enlazó otro resultado positivo fuera hasta el punto de llegar a la última jornada con opciones de clasificarse para competición europea, algo que semanas antes parecía prácticamente imposible. Frente a la Real Sociedad, en cambio, Kiat Lim optó por una publicación mucho más sencilla y se limitó a compartir una imagen de celebración colectiva del equipo tras el encuentro.

Cabe recordar además que este mismo mes de mayo estaba previsto que Kiat Lim viajara a Valencia para mantener diferentes reuniones relacionadas con la planificación de la próxima temporada. Entre los asuntos a tratar se encontraban tanto cuestiones deportivas como temas institucionales importantes para el futuro del club. Uno de los puntos destacados de esa agenda era también el Nou Mestalla, un proyecto que estuvo parado durante muchos años y que careció de interés para Meriton hasta hace bien poco. La visita estaba marcada como relevante dentro del calendario valencianista, especialmente en un momento en el que el club busca estabilidad deportiva y también avanzar en sus proyectos estructurales más importantes.

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Desde que asumió la presidencia del Valencia CF, Kiat Lim se ha mostrado mucho más activo a través de las redes sociales que mediante comparecencias públicas tradicionales o entrevistas en profundidad para los medios oficiales del club. De hecho, gran parte de sus mensajes han llegado en forma de imágenes, historias o publicaciones breves en plataformas digitales, especialmente después de partidos importantes o victorias señaladas..