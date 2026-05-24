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¿Cómo habría quedado la clasificación de LaLiga si no existiera el VAR?

Los equipos de la Comunitat fueron de los menos afectados directamente, aunque habría cambios sustanciales en la tabla final sin el videoarbitraje

Carlos Corberán da explicaciones sobre la temporada del Valencia CF

Carlos Corberán da explicaciones sobre la temporada del Valencia CF

Redacción SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Cierra el telón una Liga especialmente apretada en la que ni el descenso ni algunas plazas europeas fueron firmadas hasta prácticamente el último minuto del último encuentro. Una jornada unificada (salvo el Villarreal - Atlético de Madrid) dice mucho de todo esto. Y cuando hay máxima igualdad, un simple detalle puede cambiarlo todo. Y, en ocasiones, ese detalle lo marca el árbitro al interpretar de una u otra manera una jugada que puede ser determinante.

El VAR llegó para corregir errores arbitrales importantes, aunque en muchas ocasiones ha quedado claro que han sido los de la sala VOR los causantes finales de dichos errores. Sea como fuere, está claro que el VAR seguirá siendo pieza importante. Pero, ¿cómo habría quedado el Valencia CF en LaLiga si no hubiera VAR?, ¿habría descendido?, ¿jugaría en Europa?... Analizamos las intervenciones del videoarbitraje independientemente de si fueron acertadas o no.

Además está claro que no todas las intervenciones del VAR pueden medirse desde la misma manera, ya que no es lo mismo anular un gol, pitar un penalti o expulsar a un jugador. Vamos a centrarnos en una clasificación afectada exclusivamente por decisiones directas del VAR en el marcador que, sumando o restando el gol condicionado, varía el signo final del partido.

Clasificación real de LaLiga

Así quedaría la clasificación de LaLiga sin VAR

  1. FC Barcelona 95
  2. Real Madrid 91
  3. Atlético de Madrid 67
  4. Villarreal 66
  5. Real Betis 59
  6. Celta de Vigo 55
  7. Rayo Vallecano 52
  8. Real Sociedad 50
  9. Valencia CF 49
  10. Sevilla 49
  11. Espanyol 49
  12. Getafe 46
  13. Mallorca 45
  14. Elche 45
  15. Levante 43
  16. Alavés 43
  17. Athletic Club 42
  18. Osasuna 42
  19. Girona 37
  20. Oviedo 32
JAVI GUERRA, DOBLETE A LA REAL SOCIEDAD

Javi Guerra, celebrando un gol / VCF

Los valencianos, poco afectados

Con todo esto, queda claro que al que mejor le ha venido el VAR esta temporada ha sido al Getafe con 5 puntos, seguido del Girona con 4. A los que más puntos les ha quitado el VAR corrigiendo presuntos errores arbitrales son a Sevilla (6), Real Madrid (5) y Real Sociedad (4). Los equipos valencianos se han visto poco afectados:

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  • Villarreal CF: -3
  • Valencia CF: =
  • Elche CF: +2
  • Levante UD: +1

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