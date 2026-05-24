¿Cómo habría quedado la clasificación de LaLiga si no existiera el VAR?

Cierra el telón una Liga especialmente apretada en la que ni el descenso ni algunas plazas europeas fueron firmadas hasta prácticamente el último minuto del último encuentro. Una jornada unificada (salvo el Villarreal - Atlético de Madrid) dice mucho de todo esto. Y cuando hay máxima igualdad, un simple detalle puede cambiarlo todo. Y, en ocasiones, ese detalle lo marca el árbitro al interpretar de una u otra manera una jugada que puede ser determinante.

El VAR llegó para corregir errores arbitrales importantes, aunque en muchas ocasiones ha quedado claro que han sido los de la sala VOR los causantes finales de dichos errores. Sea como fuere, está claro que el VAR seguirá siendo pieza importante. Pero, ¿cómo habría quedado el Valencia CF en LaLiga si no hubiera VAR?, ¿habría descendido?, ¿jugaría en Europa?... Analizamos las intervenciones del videoarbitraje independientemente de si fueron acertadas o no.

Además está claro que no todas las intervenciones del VAR pueden medirse desde la misma manera, ya que no es lo mismo anular un gol, pitar un penalti o expulsar a un jugador. Vamos a centrarnos en una clasificación afectada exclusivamente por decisiones directas del VAR en el marcador que, sumando o restando el gol condicionado, varía el signo final del partido.

Clasificación real de LaLiga

Así quedaría la clasificación de LaLiga sin VAR

FC Barcelona 95 Real Madrid 91 Atlético de Madrid 67 Villarreal 66 Real Betis 59 Celta de Vigo 55 Rayo Vallecano 52 Real Sociedad 50 Valencia CF 49 Sevilla 49 Espanyol 49 Getafe 46 Mallorca 45 Elche 45 Levante 43 Alavés 43 Athletic Club 42 Osasuna 42 Girona 37 Oviedo 32

Javi Guerra, celebrando un gol / VCF

Los valencianos, poco afectados

Con todo esto, queda claro que al que mejor le ha venido el VAR esta temporada ha sido al Getafe con 5 puntos, seguido del Girona con 4. A los que más puntos les ha quitado el VAR corrigiendo presuntos errores arbitrales son a Sevilla (6), Real Madrid (5) y Real Sociedad (4). Los equipos valencianos se han visto poco afectados:

Noticias relacionadas