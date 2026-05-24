Preocupación y alarma por la posible lesión de Diego López

Vaya palo para el Valencia CF y también para Diego López. El asturiano, uno de los jugadores más destacados, frente al FC Barcelona ha encendido las alarmas en la enfermería del club. El joven ha abandonado el terreno de juego al inicio de la segunda mitad con dolor en la rodilla tras una disputa de balón. Las primeras sensaciones tras el partido son negativas y podría haber una grave lesión en la articulación del valencianista.

Diego López ha abandonado el Camp de Mestalla con un aparatoso vendaje en la rodilla y con ostensibles gestos de dolor, además de un evidente gesto serio en su rostro. A priori podría tener algún tipo de afectación en los ligamentos de dicha articulación, pero todo queda a expensas de más pruebas médicas para esclarecer el alcance de la lesión y no hacer elucubraciones.

Corberán, preguntado en sala de prensa por el estado del asturiano, ha sido cauto, pero sus palabras no eran nada halagüeñas: "No sabemos el alcance, pero sabiendo que es en la rodilla y el dolor que tenía, no es una lesión muscular típica sino que es una lesión de rodilla que ojalá sea de la menor gravedad, pero ahora mismo estamos con incertidumbre, pero es en la rodilla. En el vestuario se respiraba una empatía desde el dolor muy grande de ver a un compañero teniendo que afrontar un situación incómoda".

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Redacción SD

Diego López finaliza la temporada con 39 partidos jugados, cinco goles y dos asistencias.