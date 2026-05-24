Así sería una hipotética Selecció Valenciana para el Mundial ¿Quién te falta?

La hipotética participación de la Selección Valenciana en un Mundial o una Eurocopa es una frecuente consversación entre los aficionados valencianos al fútbol. ¿Qué jugadores compondrían la convocatoria? ¿Quién debería ser el seleccionador? ¿Cuál debería ser su estilo? Son algunos de los debates que giran alrededor de esta utopía.

Con la cita mundialista a la vuelta de la esquina y con la colección de cromos como elemento clave de la liturgia futbolera, Superdeporte se ha puesto a imaginar cómo podría ser ese equipo con el que los valencianos soñaran con tomar el cetro del fútbol Mundial y lo cierto es que está plagado de nombres de mucha enjundia que permitirían pensar en hacer cosas bonitas, al tiempo que señalan la buena salud de la que goza el fútbol base valenciano por la juventud de muchos de ellos.

Defensa 'Top Europeo'

En portería Antonio Sivera (Deportivo Alavés) defendería el arco y tendría a Aaron Escandell (Real Oviedo), una de las revelaciones de la liga, como alternativa. En defensa habría mucha tela que cortar porque la Selección Valenciana aunaría talento emergente, jugadores que están en primera línea del fútbol europeo y jugadores con una dilatada trayectoria: Andrés García (Aston Villa), Pau Navarro (Villarreal), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Carlos Romero (Espanyol), José Luis Gayà (Valencia CF), Cristhian Mosquera (Arsenal), Víctor Chust (Elche), Pau Torres (Aston Billa) y Yarek Gasiorowski (PSV). Casi nada, jugadores para apostar por todo tipo de esquemas y propuestas de juego.

Talento a raudales en la medular

En el centro del campo el toque y la calidad sería la nota dominante. Para la posición de pivote Chema Andrés (Stuttgart) y Pepelu (Valencia CF) estarían unos metros por detrás de jugadores con talento a raudales: Carlos Soler (Real Sociedad), Javi Guerra (Valencia CF) y Pablo Fornals (Real Betis) pondrían el fútbol para que los hombres de arriba decantasen la balanza a favor del combinado valenciano.

Espí emerge como rematador

Ferran Torres (FC Barcelona), Rubén García (CA Osasuna), Fran Navarro (Sporting de Braga) y Carlos Espí (Levante UD) compondrían un ataque muy versátil en el que el ariete granota emerge como un rematador diferencial y que podría cambiar el signo de un partido en una competición tan condicionada a la importancia de los detalles como un Mundial.