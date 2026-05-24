Unai Núñez se despide del Valencia CF... ¿por ahora?

Ha estado a la altura desde que llegó, pero todo tiene un final. Quizá prematuro. Unai Núñez se ha despedido este domingo del Valencia CF y su afición mostrando agradecimiento por la oportunidad de defender la camiseta y el apoyo de la afición. Eso sí, también lamentando que no se pudiera rematar la temporada con una clasificación para Conference League.

El central vasco llegó en el mercado invernal para ayudar a reflotar al equipo desde la retaguardia. Las lesiones de jugadores importantes lastraban la zaga tanto desde el centro como el lateral derecho. De ahí que el de Portugalete jugara tanto en un puesto como en otro, rindiendo a un nivel notable en ambos casos.

A sus 29 años y tras disputar 13 encuentros a las órdenes de Corberán, todo apunta a que regresará al Celta de Vigo, club que lo cedió la primera vuelta al Hellas Verona italiano y la segunda al Valencia CF. Los de Mestalla tienen una opción de compra que podría rondar los 5 millones y está por ver si van a tratar de ejecutarla, negociar una rebaja o cerrar el capítulo de manera definitiva. Lo que está claro es que Ron Gourlay tendrá mucho trabajo para recomponer el equipo, especialmente la defensa. Entre lesionados de larga duración y salidas por finalización de contrato, por el momento sólo está confirmada la llegada para la defensa de Justin de Haas.

Unai Núñez en el Sevilla - Valencia CF / EFE

Así fue la despedida de Unai Núñez

"Han sido meses muy intensos, de trabajo e incertidumbre pero sobre todo de crecimiento. Me hubiera encantado poder rematarlos con la clasificación para Europa pero al menos nos despedimos con una victoria en casa.

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Ya sabía que el Valencia era un club grande, pero hasta que no lo he vivido desde dentro no he descubierto la gran dimensión que realmente tiene. Agradezco el cariño de la gente durante este tiempo, que me lo llevo para siempre. Por siempre, AMUNT!"