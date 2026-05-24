Lo que no se vio del Valencia CF - FC Barcelona. Despedida rara de Cömert, el lío en la grada de Mestalla y el gesto de Ferran Torres

En el fútbol puede pasar de todo. El Valencia CF estuvo cerca de Europa cuando toda la temporada estuvo a un paso de Segunda. Especialmente en la primera vuelta. De hecho hubo un momento que Mestalla se vio dentro después de un inexistente gol en el Getafe-Osasuna. Aunque esa anécodota merece una explicación. Igual que el adiós de Cömert con una sensación extraña y unos pocos aficionados pidiéndole que se quede. Todo eso, la reacción de los banquillos, el penalti y la revisión... Mestalla ha sido un no parar de emociones en una última jornada que, eso sí, no ha evitado el enfado de la mayoría.

El 'no gol' de Catena

Con el triunfo momentáneo del Valencia CF en Mestalla ante el Barça, concretamente tras el segundo gol, Mestalla de repente empezó a gritar y saltar de alegría. Un sector de la grada se levantó de los asientos. El motivo era que una de las radios había dado gol de Catena y eso metía al Valencia CF en Conference, ya que el Rayo todavía no había marcado el segundo tanto. Sin embargo, Osasuna nunca marcó ese tanto porque no fue válido desde el inicio, ya que el árbitro anuló la acción tras un saque ilegal del cuadro rojillo. Ese momento de dudas provocó incluso que parte del banquillo se girara a mirar a esos aficionados que se habían levantado para celebrar el gol. Una acción de última jornada que demuestra los nervios y lo que había en juego.

Las mejores imágenes del Valencia - FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El adiós de jugadores como Cömert, Thierry, Ramazani y Unai Núñez. Sobre todo el suizo

El final del partido dio paso a la reacción de algunos futbolistas como Thierry, que seguramente dice adiós al club, y Ramazani/Unai Núñez con idéntica situación pero menos calado en cuanto a tiempo vistiendo la cámiseta. Lo mismo sucede con Cömert, quien llegó en invierno de 2022 al club y desde entonces solo ha rendido a un nivel óptimo en este tramo de 2026. Por el medio cesiones al Nantes, donde no estuvo mal, y Valladolid, donde incluso fue suplente en un equipo con una defensa irregular. Ahora termina contrato en su mejor momento en Mestalla y parte de los aficionados, no demasiados, le gritaron "Cömert, quédate". Todo apunta a que abandonará la entidad este próximo verano tras terminar contrato y no recibir, al menos hasta el momento, oferta de renovación.

El penalti claro a Jesús

En el segundo tiempo Marc Bernal dio una patada clamorosa a Jesús Vázquez que terminó siendo fuera del área. Sin embargo, en el primer tiempo sí hubo un penalti de Araújo a Jesús Vázquez que dejó KO al lateral, aunque el que más lo protestó fue Diego López. Su imagen antes de abandonar el campo para marcharse al túnel de vestuarios reflejaba un enfado mayúsculo.

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La cara de Ferran tras el gol de Lewandowski

Ferran volvió a ser protagonista en Mestalla. Dio la asistencia de manera involuntaria tras un disparo que se marchaba fuera y que remató Lewandowski. Sin embargo, el de Foios no celebró prácticamente el gol. Se quedó serio, se fue a felicitar al polaco y dio la sensación de no querer festejar demasiado el tanto.