Dos buenos datos tras la victoria del Valencia ante el Barça: dinero extra y clasificación histórica de LaLiga

Aunque los de Corberán no lograron clasificarse para la Conference League, la victoria ante el campeón liguero supone un ingreso extra superior al que se presuponía hace unas jornadas. La victoria del Valencia CF en Mestalla dejó a los blanquinegros en la novena plaza después de que tanto Rayo Vallecano como Getafe lograran sendas victorias para mantenerse por encima en la clasificación.

Por un lado está lo puramente económico, ya que LaLiga reparte dinero a los clubes en función de sus clasificaciones cada año. En este sentido y basándonos en lo que se dio el curso pasado, serían 9,69 kilos los que reciba la entidad valenciana. Este dinero se reparte a lo largo de cinco temporadas, pero irá todo íntegramente a la cuenta del club de Mestalla. Esto significa que cada año se recibe una quinta parte de lo cosechado a lo largo de los últimos cinco cursos.

Clasificación histórica de LaLiga: caída en la era Lim

Otro dato que dependía de esta última jornada era el de la clasificación histórica de LaLiga. El Valencia CF fue un habitual en la tercera plaza tras Real Madrid y FC Barcelona gracias a los tiempos de bonanza, pero la 'era Lim' supuso una importante caída en este aspecto. Concretamente, fue en enero de 2016 cuando el Atlético de Madrid se impuso al Celta de Vigo y el Valencia CF perdió contra la Real Sociedad que suponía una vergonzosa mala racha de más de dos meses sin ganar en LaLiga. Desde entonces, los de Simeone no sólo se mantuvieron por encima, sino que les aventajan en 272 puntos. En diciembre de 2024 fue el Athletic Club el que adelantó a los valencianos, aunque desde entonces se produjo un pulso más que nivelado.

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Corberán en Mestalla durante el partido ante el Atlético / F. Calabuig

Los tres puntos obtenidos contra el Barça y la derrota de los de Valverde contra el Real Madrid han llevado al Valencia CF a recuperar la cuarta plaza histórica de LaLiga con los mismos puntos que los de Bilbao, aunque con cuatro campañas y 98 partidos menos en el torneo nacional. 3.850 puntos son los que llevan dos grandes del fútbol español. Para hacernos una idea de la dimensión de esto, el sexto es el Sevilla con 3.327 y el 20º es la UD Las Palmas con 1.114.