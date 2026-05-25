Cañizares carga contra la gestión del Valencia CF y reivindica Mestalla en plena activación de LALIGA BARES en Benaguasil

El municipio valenciano de Benaguasil acogió el pasado sábado una nueva activación del proyecto impulsado por LALIGA, en colaboración con el Ayuntamiento local, dentro de la iniciativa LALIGA BARES, una propuesta que busca reforzar el papel de los bares y restaurantes como espacios de convivencia social en torno al fútbol. El evento, celebrado en el polideportivo municipal, reunió a aficionados, hosteleros y representantes institucionales en una jornada marcada por actividades participativas, dinámicas con el balón y una fuerte presencia de ambiente futbolero.

La cita contó con la presencia de figuras destacadas como el exguardameta del Valencia CF Santiago Cañizares, el alcalde de Benaguasil y la presentadora Isabel Forner, que ejerció de conductora del acto. Entre tandas de penaltis, acciones con aficionados y un formato pensado para acercar el fútbol a la calle, el evento sirvió también como punto de encuentro para reflexionar sobre el vínculo entre el deporte, la hostelería y la identidad de los municipios.

Acto con Isabel Forner y Santiago Cañizares / LaLiga

“Aquella final de París era el momento del Valencia CF”: la herida de 2001 sigue abierta

Tras la activación, Santiago Cañizares atendió en exclusiva a Superdeporte y repasó con profundidad el recuerdo de la final de Champions disputada por el Valencia CF ante el Bayern de Múnich en Milán hace 25 años. El exfutbolista no ocultó la emoción al recordar aquel equipo que rozó la gloria europea y que, según su visión, estuvo muy cerca de cambiar la historia del club.

“Competimos muy bien, sabíamos a dónde íbamos y estuvimos a la altura de un gigante como el Bayern. Tuve la sensación de que era nuestro momento, de que podíamos ganar la Champions”, explicó Cañizares, que insistió en que aquel grupo percibía que las oportunidades como esa no se repetían con facilidad.

El exinternacional subrayó además la diferencia entre aquel Valencia competitivo en Europa y el presente del club, recordando el contraste entre una época de finales de Champions y otra marcada por la ausencia continuada de competiciones continentales.

Críticas a la gestión actual y respaldo a la movilización social contra Peter Lim

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista llegó al abordar la situación institucional del club y la figura de Peter Lim. Cañizares valoró de forma positiva las movilizaciones sociales en contra de la gestión actual, entendiendo que forman parte de la identidad del valencianismo.

Cañizares en su último partido con el Valencia CF / LALIGA

“La manifestación es necesaria y saludable”, afirmó, en referencia a las protestas de la afición contra la gestión del máximo accionista del club. El exguardameta también apuntó a la responsabilidad política en el proceso de venta y consolidación del proyecto actual del Valencia CF.

Sin embargo, al ser preguntado por qué le diría directamente a Peter Lim en caso de poder mantener una conversación, Cañizares se mostró escéptico: “Sinceramente, no creo que me escuchara. Y a estas alturas quizá ya da un poco igual”, sentenció, dejando entrever una distancia prácticamente irreversible entre la propiedad y parte del entorno histórico del club.

Mestalla, el último gran refugio emocional antes del cambio de era

El cierre de la conversación giró en torno a Estadio de Mestalla, un estadio que afronta sus últimos años antes del traslado al nuevo recinto del club. Para Cañizares, el valor de Mestalla trasciende lo arquitectónico o lo deportivo, situándose en el terreno emocional.

“Es el campo del Valencia. Cada estadio es especial para su gente, pero Mestalla tiene algo único. Es donde el futbolista se alimenta de su afición”, explicó el exportero, que destacó el vínculo entre el equipo y su entorno como una de las claves históricas del rendimiento del club en su estadio.

El exjugador insistió en el concepto de pertenencia como elemento diferencial: el estadio como punto de encuentro entre afición y equipo, donde se han vivido algunas de las noches más importantes de la historia reciente del valencianismo.

Un legado que contrasta con el presente del Valencia CF

Las declaraciones de Cañizares, realizadas en el contexto de una jornada pensada para celebrar el fútbol en la calle, vuelven a poner el foco en la profunda transformación que ha vivido el Valencia CF en las últimas décadas. De competir en la élite europea a pelear por mantener la categoría o consolidarse en competiciones menores, el club sigue siendo objeto de debate constante entre su pasado glorioso y su presente incierto.

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Ambiente en uno de los bares en Benaguasil / LALIGA

Mientras tanto, iniciativas como LALIGA BARES intentan reforzar la conexión entre fútbol y sociedad, en un momento en el que el debate deportivo convive inevitablemente con la discusión institucional y el futuro de los grandes clubes históricos del fútbol español.