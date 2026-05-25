El mérito de Javi Guerra... y la razón por la que ya no puede acudir al Mundial

A pesar de las especulaciones, en la prelista de 55 nombres del seleccionador español, Luis de la Fuente, no estaba Javi Guerra. En esa lista previa, de la que algunas de sus partes llegaron a la prensa, no había ningún futbolista del Valencia CF. Tan solo un par procedentes de clubes de la Comunitat Valenciana, Carlos Espí (Levante UD) y Alberto Moleiro (Villarreal CF).

Por esta razón, pese a haber sido seleccionado entre los 'meritorios', Guerra no tiene ninguna posibilidad de disputar la Copa del Mundo 2026, que se celebrará desde el jueves 11 de junio al 19 de julio. En cambio, sí mantienen una mínima posibilidad tanto Espí como Moleiro, ya que son integrantes de la prelista de 55 futbolistas españoles en poder de la FIFA.

Es, precisamente, de ese listado de 29 futbolistas pendientes del que De la Fuente podría echar mano en caso de lesión de alguno de los 26 elegidos para viajar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Estos 26 nombres se han dado a conocer este lunes, 25 de mayo, con la participación del Rey de España, Felipe VI, en el spot promocional de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Por ejemplo, los valencianos Pablo Fornals (Betis) y Carlos Soler (Real Sociedad), presentes en la prelista, también pueden ser tenidos en cuenta por el seleccionador en caso de que tenga que reemplazar un lesionado en la lista definitiva de 26 hombres.

Sara Fernández

El gran mérito de Javi Guerra pese a quedarse fuera del Mundial

Por otro lado, el gran mérito del '8' del Valencia CF radica en que, junto con el realista Beñat Turrientes, según informó la 'Cadena Cope', son los únicos de los nueve jugadores seleccionados de refuerzo que no se encuentran entre los 55 de la primera elección mundialista de De la Fuente. Sin duda, el entrenador del equipo español ha querido premiar el excelente momento de forma del centrocampista de Gilet en el tramo final de LaLiga. Su juego y sus goles han estado a punto de dejar al Valencia, contra pronóstico, a competiciones europeas tras años de ausencia bajo el caos de un club propiedad de Peter Lim.

Los nueve jóvenes de apoyo se entrenarán con la Selección española hasta el amistoso contra Irak, que se jugará en A Coruña el 4 de junio. Sustituirán a los todavía lesionados de la lista de 26 y a los internacionales españoles que disputan la final de la Champions League entre el Arsenal y el PSG.

Los nueve ‘meritorios’ elegidos por Luis de la Fuente

Los nueve meritorios son: Marc Bernal (Barcelona), Javi Rodríguez (Celta), Jesús Rodríguez (Como), Leo Román (Mallorca), Gonzalo (Real Madrid), Sergio Gómez, Jon Martín y Turrientes (Real Sociedad) y Javi Guerra (Valencia).

Noticias relacionadas

España está encuadrada en el Grupo H y se medirá en la primera fase, además de los 'tiburones azules', contra Arabia Saudí (21 de junio) y Uruguay (27 de julio). La concentración de la selección española para el Mundial arrancará este sábado 30 de mayo en Las Rozas (Madrid).