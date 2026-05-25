Mestalla arrasa en la Liga de la asistencia: el estadio con mejor porcentaje del campeonato

A pesar de estar recibiendo constantes golpes, de tener que pagar más por el abono en la época de Champions League o de ver al peor Valencia CF de todos los tiempos, hay una cosa que no cambia: Mestalla nunca falla. Y lo ha vuelto a demostrar una temporada más con una media de asistencia muy por encima de la calidad del equipo: una media 44.699 espectadores, lo que ha situado al feudo valencianista como el que mayor porcentaje de asistencia ha tenido en toda la temporada con un 90'4 por cien.

El combinado valencianista ha vuelto a no clasificarse para Europa y hará su récord de temporadas consecutivas sin jugar competición continental, pero a pesar de ello y de que el club sigue cobrando a los aficionados como si la jugara, Mestalla despidió al equipo contra el FC Barcelona con más de 46.000 espectadores, una auténtica exhibición de lealtad en tiempos difíciles.

Única afición que supera el 90 por cien

La clasificación de asistencia media es, de hecho, toda una lección. El valencianismo es la única afición de toda España que ha superado la barrera del 90 por cien de afluencia a la grada, superando a la del Athletic Club, que ha llenado San Mamés de forma habitual y ha dejado su porcentaje en un contudente 89'4, quedando en segunda posición según datos de Transfermarkt.

El coliseo de la Avenida de Suecia, el estadio más emblemático de toda la Primera División, ha presentado una imagen impecable con una regularidad total. El propio club aporta como datos que la asistencia de los abonados ha sido del 89'86 y otra bestial cifra que retrata esa constancia: en 12 de los 19 partidos se han superado los 45.000 personas.

La asistencia de todos los partidos

El Valencia tambien ha ofrecido los datos de asistencia de todos los partidos: En la primera jornada ante la Real Sociedad se dieron cita en el estadio un total de 45.353 personas; en la tercera jornada frente al Getafe CF, 45.540; en la quinta jornada ante el Athletic Club asistieron 46.127 aficionados; en la séptima jornada contra el Real Oviedo, 40.575; en la décima jornada ante el Villarreal CF, 45.710; en la duodécima jornada frente al Real Betis, 45.900; en la decimotercera jornada ante el Levante UD, 46.408; en la decimoquinta jornada frente al Sevilla FC, 44.510; en la decimoséptima jornada ante el RCD Mallorca, 41.361; y en la decimonovena jornada contra la Elche CF, 45.093.

EL VALENCIA DESPIDE LALIGA EN MESTALLA / VCF

En la segunda vuelta, por otr aparte, en la vigésimo primera jornada frente al RCD Espanyol, 44.255; en la vigésimo tercera jornada contra el Real Madrid CF, 47.537; en la vigésimo sexta jornada ante el CA Osasuna, 44.503; en la vigésimo séptima jornada frente al Deportivo Alavés, 41.559; en la trigésima jornada ante el RC Celta de Vigo, 43.831; en la trigésimo tercera jornada contra el Girona FC, 44.469; en la trigésimo cuarta jornada frente al Atlético de Madrid, 45.954; en la trigésimo sexta jornada ante el Rayo Vallecano, 46.032; y en la trigésima octava jornada contra el FC Barcelona, 46.663.