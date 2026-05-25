Valencia CF | De campeones del mundo a olvidados por La Roja

Este lunes, 25 de mayo, se ha conocido la lista de los 26 jugadores seleccionados por Luis de la Fuente para defender a España en el inminente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Una selección de futbolistas de alto nivel en la que se evidencia la pérdida de estatus del Valencia CF en un momento que coincide con la ausencia también en las competiciones internacionales de clubes en el contexto europeo de la UEFA.

Por segunda vez en lo que va de siglo XXI, el Valencia no contará con internacionales españoles en la disputa de la Copa del Mundo. A lo largo de la historia, repartidos en diez Mundiales, la entidad de Mestalla totaliza 21 futbolistas que han defendido la camiseta de ‘La Roja’ en la fase final. Desde Brasil 1950 a Catar 2022. Desde Tonico Puchades hasta Hugo Guillamón, si bien, en tierras árabes el de L'Eliana no pudo sumar ni un minuto.

La situación vivida por Guillamón a las órdenes de Luis Enrique en el último precedente mundialista, aunque especialmente el cero valencianista en la lista de De la Fuente, pone en evidencia la reducción de calidad en la plantilla del Valencia a lo largo del último lustro. De hecho, de modo contrario, los valencianistas destacaron tradicionalmente por contar con representantes de altura en el combinado español. Cuatro campeones del mundo en 2010 y un máximo artillero en Sudáfrica, con cinco dianas, las mismas que Müller, Forlán y Sneijder.

Del campeón del mundo al vacío internacional

En este siglo XXI, el Valencia se ha quedado fuera de ‘La Roja’ en dos ocasiones. Aparte del próximo torneo en tierras norteamericanas, tampoco hubo representación blanquinegra en Brasil 2014. Por entonces, el club, presidido por Amadeo Salvo, tenía abierta ya la puerta de entrada al empresario asiático Peter Lim y había completado una de las peores temporadas que se recordaba hasta entonces bajo el sistema de tres puntos por victoria.

Cuatro años más tarde, el único valencianista con España en Rusia 2018 fue el delantero hispanobrasileño Rodrigo Moreno, que entró como suplente en el equipo de Vicente del Bosque en tres de los cuatro partidos. Su mejor actuación llegó en la eliminación de octavos ante la anfitriona en la tanda de penaltis. Entró en el 104’ por Marco Asensio y tuvo la ocasión más clara para el triunfo.

Sara Fernández

Si en 2022 y 2018 la participación valencianista fue, cuanto menos, escasa; en 2010, cuando la Selección Española de Fútbol levantó el título y se colocó la primera estrella en el pecho, la historia fue radicalmente distinta. David Villa fue el máximo artillero en siete partidos. Carlos Marchena fue uno de los líderes de la defensa de Del Bosque. David Silva y Juan Mata desempeñaron un rol más secundario. El 'Mago' Silva solo jugó dos partidos, y Mata, en la fase de grupos ante Honduras entrando en la recta final por Fernando Torres.

Albelda, Marchena y el legado valencianista en los Mundiales

Corea y Japón 2002 fue el primer Mundial del presente siglo. En Asia, los embajadores del Valencia campeón de Liga con la selección española fueron David Albelda, Curro Torres y Rubén Baraja. Un accidente doméstico de Santi Cañizares con un bote de colonia le impidió acompañarlos. Una mención especial merece Albelda. El capitán fue el primer valencianista en jugar dos mundiales seguidos. Jugó dos partidos en 2002, y otros dos, en Alemania 2006, ante Ucrania y Arabia Saudí. Marchena, presente también, lo emuló en 2010.

Como conclusión, contabilizando también los torneos del siglo XX, España ha acudido en 16 ocasiones a la Copa del Mundo. En siete de ellas, el Valencia no ha tenido representación: Uruguay 1934, Chile 1962, Inglaterra 1966, Argentina 1978, México 1986, Brasil 2014 y... en breve, Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los 21 valencianistas españoles en los Mundiales

Brasil 1950 : Ignacio Eizaguirre, Antonio Puchades, Silvestre Igoa y Vicente Asensi.

: Ignacio Antonio Silvestre y Vicente España 1982 : Enrique Saura y Miguel Tendillo.

: Enrique y Miguel Italia 1990 : Fernando Gómez Colomer, Quique Sánchez Flores y José Manuel Otxotorena.

: Gómez Colomer, Sánchez Flores y José Manuel Estados Unidos 1994 : Paco Camarasa.

: Paco Francia 1998 : Andoni Zubizarreta.

: Andoni Corea y Japón 2002 : David Albelda, Rubén Baraja y Curro Torres.

: David Rubén y Torres. Alemania 2006 : Santi Cañizares, Carlos Marchena, David Albelda y David Villa.

: Santi Carlos David Albelda y David Sudáfrica 2010 : David Villa, Carlos Marchena, Juan Mata y David Silva.

: David Villa, Carlos Marchena, Juan y David Rusia 2018 : Rodrigo Moreno.

: Moreno. Catar 2022: Hugo Guillamón.

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Los únicos que se quedaron sin jugar fueron Quique Sánchez Flores y Otxotorena en 1990, además de Hugo Guillamón en 2022. En 2026, ni siquiera una lesión abriría la puerta a un jugador del Valencia, ya no hay ninguno en la prelista inicial de 55 hombres. Javi Guerra forma parte del grupo de nueve futbolistas de apoyo.