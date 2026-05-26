Carlos Vicente habla de su fichaje frustrado por el Valencia

No es ningún secreto que Carlos Vicente pudo ser jugador del Valencia hace apenas unas temporadas, cuando el extremo maño militaba en el Racing de Ferrol, el club ché llego a tener un acuerdo con él para que se uniese a la entidad valencianista por 600.000 euros (su cláusula).

Club y jugador tenían todo preparado para juntar sus caminos, pero el famoso OK de Peter Lim nunca llegó, por lo tanto, el habilidoso extremo se cansó de esperar y decidió firmar por el Alavés. "La sensación que me dio el Alavés fue de que necesitaban un jugador como yo", afirmaba Carlos Vicente.

Su paso por el club babazorro fue todo un éxito, 17 goles y 13 asistencias en 84 partidos, números que lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos en Vitoria. Este mismo invierno finalizo su etapa como jugador del Alavés cuándo fue traspasado al Birmingham por 8 millones de euros.

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Declaraciones sobre su 'fichaje' por el Valencia

"El Valencia pues bueno... con la situación que tenían había que esperar un poco, porque dependían de ventas y demás" , declara Carlos Vicente al ser preguntado por el interés que tuvo el conjunto ché en incorporarlo.