Las curiosas andanzas de los valencianistas con La Roja en los Mundiales

Contar con jugadores blanquinegros siendo importantes en la Selección Española en las principales citas internacionales era lo habitual antes de que Peter Lim empezase a destrozar al Valencia CF. En la última lista de Luis de la Fuente, la entidad de Mestalla no ha tenido ni candidatos después de otro año luchando por no descender hasta el tramo final, pero el pasado deja un rastro de grandeza que no se debería olvidar para reonstruir el club cuando el singapurense quite sus manos del centenario escudo valencianista. En lo que va de historia, ha habido jugadores del Valencia en diez de 16 mundiales y el de este verano será el séptimo sin ellos, otra medalla para la administración de Meriton y sus ayudantes.

Puchades, top Mundial en Brasil

En los Mundiales de fútbol los jugadores del Valencia han dicho cosas importantes. El primero de ellos, el de Brasil en 1950, es motivo de orgullo infinito para el muerciélago, ya que mantuvo el récord de convocados hasta 2006 y 2010, los tres con cuatro representantes. El papel de los valencianistas, de hecho, fue muy destacado. En portería Ignacio Eizaguirre, mejor guardameta de la época, en el centro del campo Antonio Puchades, ídolo eterno del valencianismo que se coló en el once ideal del torneo y en ataque Epi Fernández fue titular junto con Silvestre Igoa, que marcó para España en un abarrotado estadio de Maracaná que aclamaba a su emergente estrella: Pelé.

La ausencia de España en los 70 penalizó a Claramunt

El que pudo ser leyenda, pero el mal rendimiento de España le privó de serlo fue Pep Claramunt. El valenciano fue posiblemente el mejor centrocampista español de la década de los 70 -y capitán con la Selección- no pudo hacer historia en los mundiales porque la Roja no se clasificó ni para el de 1970 ni para el de 1974. El de Puçol fue un jugador diferencial, un adelantado a su tiempo en el control de la medular.

Tendillo y Saura, en Mestalla en el 82

En 1982, por otra parte, Mestalla acogió los partidos de la Selección nacional en el Mundial de España. Miguel Tendillo y Enrique Saura, iconos de un equipo que venía de ganar en los años anteriores la Copa del Rey, la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa, fueron parte del equipo, pero acabaron con la frustración de no haber podido llegar más lejos. El de Onda, de hecho, le marcó el gol español a Yugoslavia.

Cromo de Saura en el Mundial de 1982 / SD

Fernando, unos minutos en 1990

Los años 90 arrancaron con el Mundial de Italia y en él estuvo Fernando Gómez Colomer. El jugador con más partidos en la historia del Valencia CF jugó 14 minutos entrando por Emilio Butragueño en el choque que midió a los españoles con Corea del Sur. Tabién formaron parte de la lista Quique Sánchez Flores y José Manuel Ochotorena, que no llegaron a debutar, algo que no había pasado nunca a un valencianista y que no volvió a suceder hasta el caso de Hugo Guillamón en Catar. Los 90 acabaron con el conocido error de Andoni Zubizarreta en el Mundial de 1998, todo un símbolo de la era Clemente.

Los 'dorados' años 2000

Los 2000 fueron una época dorada para el Valencia CF y España lo agradeció enormemente, aunque los disparados celos del nacionalmadridismo presionaron para restarle peso al conjunto de Mestalla en la Roja. El doble pivote David Albelda - Rubén Baraja, el más compensado y con mejor rendimiento de la época, no fue alineado junto ni una sola vez en todo el Mundial de Corea, un 'lujo' que España pagó caro. En aquella cita no pudo estar Santiago Cañizares, al que un bote de colonia dejó fuera.

En 2006 el guardameta de Puertollano obtuvo la redención, pero no pudo ser como titular, ya que Luis Aragonés apostó por Iker Casillas, con lo que 'Cañete' tuvo que jugar contra Arabia Saudita el tercer partido de la fase de grupos. David Albelda, también en la lista, fue el primero en repetir convocatoria para el Mundial, algo que igualaron Carlos Marchena y David Villa en 2010.

David Villa, bota de plata en Sudáfrica

En Sudáfrica, España se convirtió en campeona del mundo con Marchena como uno de los pilares de la defensa, con el mago David Silva o con David Villa compartiendo la Bota de Oro del Mundial con Diego Forlán, Thomas Müller y Wesley Sjneider, aunque se la dieron al alemán por dar más asistencias que el asturiano, que lo habría sido de no haber caído lesionado.

David Villa levanta la Copa del mundo en 2010 / David Villa Instagram

Rodrigo Moreno mereció más en Rusia

Desde entonces, la presencia valencianista se ha ido diluyendo hasta la actual desaparición. En las últimas ediciones lo más destacado ha sido la presencia de Rodrigo Moreno en Rusia, Mundial en el que tuvo menos protagonismo del merecido y en el que España, con Hierro como seleccionador, murió por falta de profundidad. También Guillamón en Catar, pero no llegó a estrenarse.