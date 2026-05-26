El peligroso bucle de Arnaut Danjuma

Un verano más, Arnaut Danjuma se encuentra en la misma situación que en los últimos años. Antes el problema fue para el Villarreal CF y ahora lo es para el Valencia CF, pero el bucle del futbolista neerlandés le tiene atrapado en un laberinto que le lleva todos los veranos a la casilla de salida. Esta vez no será una excepción.

El '7' lo ha hecho una vez más: generar expectativas al principio, cobrar un salario elevado y diluirse como un azucarillo más tarde. Desde que marcó 16 goles y dio 4 asistencias en 34 partidos con el Villarreal CF en la 22/23 son cuatro los clubes que han intentado rehabilitarlo y sacar de él lo que un día mostró.

El Tottenham, primero en intentarlo

El primero de ellos fue el Tottenham, que pensaba que podía volver a ver al jugador que deslumbró en el Bournemouth, y le pidió al Submarino su cesión en el mercado de invierno después de una primera vuelta en la que apenas marcó dos goles con el Villarreal CF, club en el que generó problemas en el vestuario y al que solo su talento no le compensaba. En los Spurs no encajó, apenas jugó 163 minutos repartidos en nueve partidos y marcó un gol.

Arnaut Danjuma en el Tottenham / 'X'

El Everton dejó de confiar en la jornada 23

Después quiso intentarlo el Everton y el Villarreal le puso todas las facilidades para salir, deseoso de que el jugador se revalorizase. Danjuma empezó jugando, encadenó incluso tres titularidades seguidas y marcó un gol, pero a mediados de septiembre empezó a desaparecer de los planes del entrenador y a partir de octubre se perdió la fe en él. Minutos de la basura, suplencias e incluso partidos fuera de la convocatoria. El neerlandés desconectó tanto del equipo de Liverpool que a partir de la jornada 23 ya no volvió a jugar un solo minuto con los 'tofees'.

Marcelino no se fio de su buen inicio y el Girona pagó la fiesta

El Villarreal CF lo volvió a sacar al escaparate a pesar de marcar dos goles en las primeras tres jornadas de Liga. Con buen ojo, Marcelino García Toral prefirió no fiarse de que esos dos tantos fueran un espejismo, el inicio de la enésima edición del 'bucle' de Danjuma en el que arranca bien y se va perdiendo poco a poco. El Girona fue el penúltimo que se animó a pagar la fiesta y pidió la cesión, esperanzado de que fuera el jugador que marcase las diferencias en su primera participación en la Champions.

No lo fue. Hasta enero marcó dos gol y dios dos asistencias entre Liga y Champions, pero a partir de febrero su declive ya fue evidente. En toda la segunda vuelta marcó un solo gol y desde la jornada 33 jugó 31 minutos, teniendo un protagonismo residual a las órdenes de Míchel.

El Valencia picó el anzuelo

Con todo y con esto, pese a sus últimos cuatro fracasos, y como no después de hacer una buena pretemporada con el Villarreal, el Valencia CF fue el último que picó el anzuelo creyendo tener la capacidad de sacar la mejor versión de Danjuma. Carlos Corberán lo intentó y le dio oportunidades hasta la saciedad, pero el guion se volvió a cumplir.

El extremo empezó muy bien, ilusionando a la gente y con buenas actuaciones. Tres goles y una asistencia en ocho jornadas componían un prometedor estreno, pero hasta ahí. Desde entonces el jugador empezó a perder peso en el juego del equipo, cada vez más testimonial sobre el campo hasta que empezó a encadenar suplencias. Desde la jornada ocho apenas dio una asistencia, no volvió a ver puerta y en las últimas 10 jornadas apenas sumó 89 minutos.

A buscarle equipo un verano más

El 'fiasco' ahora es problema del Valencia, que se lo firmó en propiedad al Villarreal y ahora tiene que hacer lo mismo que el conjunto groguet, buscar a la desesperada un equipo que quiera asumir su elevada ficha y que crea que puede sacarle del bucle. Quitarse su salario puede marcar las posibilidades del conjunto de Mestalla en el mercado.