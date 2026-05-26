La planificación deportiva del Valencia CF 26/27, pendiente de Guido

El Valencia CF trabaja en la confección de la plantilla de la próxima temporada 26/27 con un nombre propio por encima del resto: Guido Rodríguez. La continuidad del argentino sigue siendo prioritaria para la planificación deportiva del nuevo proyecto. La renovación del futbolista, que acaba contrato el 30 de junio, se marcó en rojo el pasado 24 de marzo durante la reunión a tres bandas entre Kiat Lim, Ron Gourlay y Carlos Corberán en Paterna. Dos meses después, la necesidad de atar al futbolista todavía es mayor por el rendimiento y el impacto que ha tenido en el juego del equipo en la segunda vuelta de LaLiga. Conciente de su importancia, Corberán ha hecho fuerza durante los últimos días para que el club y el jugador intenten llegar a un acuerdo. De momento, se negocia y no hay nada descartado. Es difícil, pero no imposible. Corberán lo tiene claro. Hay que pelearlo hasta el final.

El fichaje de Guido marcará la planificación deportiva de la temporada 26/27 por la inversión económica y la ambición deportiva a la que estará obligado el club en caso de retenerlo. El perfil del argentino es el ideal para liderar el centro del campo del equipo la próxima temporada. Jeraquía, experiencia y conocimiento del vestuario y LaLiga española. Además, ha sido uno de los pocos puntos de unión entre la grada y el equipo de la pasada temporada. Corberán no tiene dudas. Ha hablado con el futbolista, lo ha cuidado como al que más y le ha hecho ver siempre que seguirá siendo referencial para el equipo. El argentino es feliz en la ciudad con su familia, tiene el reconocimiento del club, así como el cariño de sus compañeros y los aficionados. El problema es que la competencia es fuerte (ambiciona objetivos mayores) y puede que todo eso no sea suficiente. Guido, sin prisa como es lógico para tomar la decisión, tiene la última palabra.

A Guido le avala su comportamiento dentro y fuera del campo desde que llegó al Valencia CF. El argentino se ha convertido muy pronto en uno de los líderes del vestuario a base de jerarquía y rendimiento. Debutó contra el Real Madrid (18'), explotó en el Derbi contra el Levante (32') saliendo desde el banquillo y desde entonces ha encadenado 14 titularidades consecutivas (1.258 de 1.260 minutos) sin ninguna lesión. Más allá de su impacto en el juego del equipo, Guido ha marcado cuatro goles, uno clave en la permanencia matemática contra la Real Sociedad en San Sebastián y otro en la última jornada contra el Barcelona en el último intento por Europa.

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El plan B si falla Guido

El Valencia CF saldrá de nuevo al mercado en busca de otro '6' referencial si finalmente Guido decide emprender otro camino en su carrera deportiva lejos de Mestalla. En ese caso, el club buscaría otro pivote de jeraquía independientemente de la llegada del malí Aliou Dieng. El mediocentro de 28 años llegará este verano al club blanquinegro procedente del Al Ahly egipcio. Además de Dieng, Corberán dispone en el centro del campo de Javi Guerra, Filip Ugrinic, Pepelu y André Almeida, este último con serias opciones de salir por su poco protagonismo en el equipo.